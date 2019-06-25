2019-06-25T10:30:55+03:00
Общество

Суд принял решение о досрочном освобождении заслуженного путешественника России Дамира Газизова

Экс-руководитель турклуба СГУ имени Питирима Сорокина был признан виновным в смертельном ДТП
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Вынесено постановление об условно-досрочном освобождении заслуженного путешественника России Дамира Газизова, который был признан виновным в смертельном ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в Княжпогостском районном суде.

Дамир Газизов написал ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, которое рассмотрел суд.

- Дамир Дамирович отбывал наказание с 25 октября 2018 года. Он характеризуется администрацией колонии-поселения положительно. Удовлетворить ходатайство полагал возможным и прокурор. Нарушений установленного порядка отбывания наказания Газизов не допускал. Кроме того, он получил поощрение за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях. В связи с этим суд пришел к выводу, что Газизов встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, освободив его на неотбытый строк 7 месяцев и 5 дней, - отметили в Княжпогостском районном суде.

На сегодняшний день постановление не вступило в законную силу. Как пояснили в суде, постановление вступает в законную силу после 10 дней с даты его получения Газизовым.

Напомним, что в ноябре 2017 года известный в Коми и России руководитель турклуба при СГУ имени Питирима Сорокина Дамир Газизов сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в местечке Орбита. Пенсионерка скончалась в больнице на следующий день. Приговор по этому делу огласили 16 июля 2018 года. Суд назначил наказание, а именно 1,3 лишения свободы в колонии поселения, 3 года лишения права управления авто, 600 тысяч рублей потерпевшему и 264 тысячи рублей государству. 20 сентября Газизову не удалось обжаловать приговор городского суда в высшей инстанции.

Отметим, что приговор для родных и близких Дамира Дамировича стал настоящим шоком. Газизова поддерживали на судебных заседаниях его друзья и ученики. Например, 2 июля 2018 года в суд пришло более 100 человек. Все они не могли поверить, что осудили человека, который много сделал для развития туризма в Коми и за его пределами.

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«Для всех приговор был шоком» - отметила адвокат Дамира Газизова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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