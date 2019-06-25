В Крыму продолжаются поиски пропавшего дайвера из Сыктывкара

13 июня уроженец Коми Дмитрий Осипов пропал в Крыму. Вместе с тремя дайверами он уехал в район поселка Межводное, где компания собиралась половить моллюсков. Когда аквалангисты начали собираться домой и погружаться в лодку, Дмитрия потеряли из виду.

Поисками брата активно занялась его сестра Екатерина Батагова, которая сообщает актуальную информацию на странице Дмитрия в Facebook. Пока поиски в акватории Черного моря не принесли результатов. Однако 22 июня в двух километрах от поселка Межводное рыбаки обнаружили буй, груз и корзину с рапанами, которые принадлежали Дмитрию.

- Это подтверждает, что Дима дрейфовал все это время. Я уверена, он и сейчас дрейфует, вот только в водах какой страны?! – пишет Екатерина Батагова.

Специалисты сделали вывод, что Дмитрий Осипов должен быть на территории Херсонской области, в районе острова Джарилгач. Также есть мнение, что аквалангист мог отпустить буй с корзиной тогда, когда увидел берег.

Также Екатерина получила ответ от генерального консульства России в Болгарии. Власти страны направили письма руководителям областных администраций Черноморского побережья Болгарии с просьбой информировать Генеральное консульство в случае обнаружения Дмитрия Осипова.

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