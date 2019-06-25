2019-06-25T13:22:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре члены аттестационной комиссии сфотографировались прямо во время защиты дипломов

Студентов возмутило такое поведение
Евгений Никитин
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Студенты осудили поведение членов комиссии.Студенты осудили поведение членов комиссии.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сейчас в университетах Коми проходит горячая пора сдачи дипломов. Чтобы, наконец, закончить любимые вузы, студентам нудно защитить выпускную квалификационную работу перед комиссией, куда входят преподаватели и приглашенные эксперты. Подобное мероприятие прошло и в Институте менеджмента и предпринимательства СГУ им. Питирима Сорокина. Однако студенты были от него не в восторге. 21 июня в паблике «Подслушано СГУ им. Питирима Сорокина» появился анонимный пост, в котором выпускники сообщают о неподобающем, по их мнению, поведении членов аттестационной комиссии.

- Очень хочется придать всеобщей огласке отношение «опорного вуза республики» к студентам. Недавно проходила защита ВКР в ИМиПе и это было больше похоже на цирк, - начал свой рассказ кто-то из студентов.

В посте сказано, что трое членов комиссии сфотографировались прямо во время защиты работ. В это же время их коллеги слушали защиту ВКР. Позже автор снимка, практикующий маркетолог Ольга Ядрихинская, выложила его в сторис в «ВК» с подписью «Бедняжки. Помучали вас сегодня. А завтра день второй».

Позже Ольга опубликовала у себя на странице пост, в котором поблагодарила преподавателей и студентов за проделанную работу. Под ним маркетолог обсудила с другим членом комиссии некоторые работы студентов, при этом не называя их имен. Затем эти комментарии были удалены.

Студенты не оценили обсуждение их работ.

Студенты не оценили обсуждение их работ.

Позже комментарии были удалены.

Позже комментарии были удалены.

- Обсуждение студентов и их работ происходило на странице «ВК» в открытую. Именно этого должны ожидать люди от СГУ? Вкладывая свой труд и нервные клетки? Замечательный вуз, аплодисменты, - заключил автор поста в паблике.

Автор снимка Ольга Ядрихинская прокомментировала «КП-Коми» данную ситуацию.

- Да, я действительно была на защите ВКР у студентов, состояла в ГЭК в качестве приглашенного эксперта, поскольку являюсь практикующим маркетологом. На защите дипломных работ могут присутствовать все желающие, это открытое мероприятие. И я, как член комиссии, естественно, задавала вопросы по представленным темам. Что касается моей личной страницы в социальных сетях – фото и пост – это освещение моей личной жизни, - подчеркнула Ольга. - По поводу комментариев к посту – был дан мой личный взгляд без прямого указания на действующих лиц. Фото взяты с моей личной страницы без моего согласия, распространены и интерпретированы на усмотрение тех, кто написал этот отзыв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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