В Сыктывкаре члены аттестационной комиссии сфотографировались прямо во время защиты дипломов

Сейчас в университетах Коми проходит горячая пора сдачи дипломов. Чтобы, наконец, закончить любимые вузы, студентам нудно защитить выпускную квалификационную работу перед комиссией, куда входят преподаватели и приглашенные эксперты. Подобное мероприятие прошло и в Институте менеджмента и предпринимательства СГУ им. Питирима Сорокина. Однако студенты были от него не в восторге. 21 июня в паблике «Подслушано СГУ им. Питирима Сорокина» появился анонимный пост, в котором выпускники сообщают о неподобающем, по их мнению, поведении членов аттестационной комиссии.

- Очень хочется придать всеобщей огласке отношение «опорного вуза республики» к студентам. Недавно проходила защита ВКР в ИМиПе и это было больше похоже на цирк, - начал свой рассказ кто-то из студентов.

В посте сказано, что трое членов комиссии сфотографировались прямо во время защиты работ. В это же время их коллеги слушали защиту ВКР. Позже автор снимка, практикующий маркетолог Ольга Ядрихинская, выложила его в сторис в «ВК» с подписью «Бедняжки. Помучали вас сегодня. А завтра день второй».

Позже Ольга опубликовала у себя на странице пост, в котором поблагодарила преподавателей и студентов за проделанную работу. Под ним маркетолог обсудила с другим членом комиссии некоторые работы студентов, при этом не называя их имен. Затем эти комментарии были удалены.

Студенты не оценили обсуждение их работ.

Позже комментарии были удалены.

- Обсуждение студентов и их работ происходило на странице «ВК» в открытую. Именно этого должны ожидать люди от СГУ? Вкладывая свой труд и нервные клетки? Замечательный вуз, аплодисменты, - заключил автор поста в паблике.

Автор снимка Ольга Ядрихинская прокомментировала «КП-Коми» данную ситуацию.

- Да, я действительно была на защите ВКР у студентов, состояла в ГЭК в качестве приглашенного эксперта, поскольку являюсь практикующим маркетологом. На защите дипломных работ могут присутствовать все желающие, это открытое мероприятие. И я, как член комиссии, естественно, задавала вопросы по представленным темам. Что касается моей личной страницы в социальных сетях – фото и пост – это освещение моей личной жизни, - подчеркнула Ольга. - По поводу комментариев к посту – был дан мой личный взгляд без прямого указания на действующих лиц. Фото взяты с моей личной страницы без моего согласия, распространены и интерпретированы на усмотрение тех, кто написал этот отзыв.

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