Адвокаты требуют переквалифицировать обвинение Гончаренко в мошенничество

В Сыктывкарском горсуде на прениях по делу бывшего руководителя Корткеросского района Василия Гончаренко выступили защитники, сообщает наш корреспондент из зала суда.

Адвокат бывшего муниципального чиновника Инга Красикова заявила, что преступные действия фигуранта следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сам подсудимый признал себя виновным в мошенничестве, он готов возместить ущерб Паненкову. Гончаренко также просил учесть его заслуги перед республикой. Защитники обратились к суду с требованием не лишать клиента свободы.

Отметим, что утром прокурор потребовал признать фигуранта виновным в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей и запросил для Василия Гончаренко 8 лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн 750 тыс. рублей.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО «Северо-Западный леснойтерминал» (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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