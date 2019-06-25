2019-06-25T16:44:16+03:00
Общество

Адвокаты требуют переквалифицировать обвинение Гончаренко в мошенничество

Защита просит не лишать свободы экс-руководителя Корткеросского района
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
В эти минуты проходит судебное заседаниеВ эти минуты проходит судебное заседание
Изменить размер текста:

В Сыктывкарском горсуде на прениях по делу бывшего руководителя Корткеросского района Василия Гончаренко выступили защитники, сообщает наш корреспондент из зала суда.

Адвокат бывшего муниципального чиновника Инга Красикова заявила, что преступные действия фигуранта следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сам подсудимый признал себя виновным в мошенничестве, он готов возместить ущерб Паненкову. Гончаренко также просил учесть его заслуги перед республикой. Защитники обратились к суду с требованием не лишать клиента свободы.

Отметим, что утром прокурор потребовал признать фигуранта виновным в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей и запросил для Василия Гончаренко 8 лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн 750 тыс. рублей.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО «Северо-Западный леснойтерминал» (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Гончаренко в СИЗО научился готовить борщ в электрочайнике

Бывший глава муниципалитета адаптировался к тюремному быту (подробности)

Дело Гончаренко: визит артистов передачи "Играй гармонь, любимая!" в Корткерос и Светлану Светикову оплачивала предприниматель

Из бюджета района ей выделили 390 и 200 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ухте в попытке спасти дачу соседей от преступников погиб известный блогер
В Коми люди спасли задыхающуюся утку из рыбацких сетей
Следователи проверяют факты насилия в семье ухтинки, которая сбежала из дома
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
В Воркуте ревнивец сжег автомобиль друга, который оказывал знаки внимания его жене
Сергей Орлов назначен "и.о." представителя Коми в Северо-Западном регионе России
Михаил Порядин официально стал первым вице-премьером правительства Коми
На неделе в Коми похолодает
В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин
СК возбудил дело после травмирования ребенка на площадке в Ухте
В Сыктывкаре застрявший мусоровоз заблокировал скорую помощь с пациентом и несколько авто
Под Усинском пьяный водитель вылетел в кювет
В СМИ сообщают,что пропавшую в мае девочку из Ухты нашли в Москве
В Печоре горела квартира: ее потушили за полчаса
В Сыктывкаре ищут очевидцев трех ДТП
В Сыктывкаре ищут пропавшую 70-летнюю пенсионерку
Спортсменка из Коми установила мировой рекорд по стрельбе из арбалета
В Коми объявили штормовое предупреждение
В Усть-Куломском районе добровольцы тушили горящий дом
В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадала женщина
Жители Ижемского района вытянули корову из навоза
Фантастические твари из канализации: житель Печоры сообщил о мокрицах в водопроводной воде