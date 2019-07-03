Бабушки не увидят: в Сыктывкаре натуральную "молочку" можно опознать по мелким надписям на ценниках

С 1 июля во всех продуктовых магазинах должны были появится отдельные полки для натуральных молочных продуктов и для суррогата (товаров на основе растительного жира). Ориентиром для покупателей в широком ассортименте "молочки" служили бы таблички на торговых стеллажах "Изготовлено без заменителя молочного жира". Корреспондент "КП в Коми" проверила, как изменился подход к торговле в магазинах Сыктывкара, и была немного разочарована. Своими впечатлениями она поделилась в репортаже.

Увы, но в торговых залах все по-старому.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Я обошла три торговые точки в самых многолюдных местах столицы - интерьеры торговых залов остались прежними. Ни новых стеллажей, ни красочных табличек с указателями на натуральные кисло-молочные товары мною замечены не были. Справедливости ради отметим, что о законодательных нововведениях сыктывкарские магазины не забыли. Однако к реализации требований закона подошли крайне экономно: все данные о содержании вредных заменителей поместили на ценниках.

В магазине бренда "Пятерочка" на улице Южная, 4 на ценниках я увидела странный набор букв "БЗМЖ". Размер шрифта идеально подходит для людей со зрением "1", а вот подслеповатая бабушка вряд ли обратит внимание на эту надпись, а если и обратит, то, скорее всего, не поймет ее смысл.

Аббревиатура БЗМЖ означает "без содержания молочного жира", то есть это натуральный продукт.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Все просто, это означает - без заменителя молочного жира, - разъяснила смысл аббревиатуры Татьяна Размыслова, заместитель директора магазина "Пятерочка". - Конечно, не все покупатели понимают смысл данного уточнения, но в ближайшее время в нашем магазине обязательно появятся таблички с подробными разъяснениями.

Магазин перешел на новые ценники еще две недели назад. И пока это единственный способ выполнить требования закона.

Руководство магазина обещает поставить таблички подробной информацией о товарах, не содержащих молочный жир.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Аналогичной политики придерживается федеральная сеть "Магнит". В торговой точке на улице Пушкина, 59 натуральные кисло-молочный продукцию можно определить по надписи на ценнике "Продукт без заменителя молочного жира". Рядом со стоимостью товаров-суррогатов такое уточнение отсутствует.

Любопытно, что относительно молока на ценниках даются уточнения "без заменителя молочного жира" (для натурпродукта) или "безлактозный продукт"(для ненатурального). Другой подход применен к сырам: настоящий товар отмечен надписью "сыр", а ненастоящий - "сырный продукт". Однако новых стеллажей для натуральных товаров я не обнаружила. Но, как оказалось, это и необязательно.

- По факту натуральные и искусственные товары у нас всегда были разделены. Любая натуральная продукция хранится в холодильниках. А товары с заменителем молочного жира находятся на обычных полках, поскольку имеют длительный срок хранения, - объяснила "КП в Коми" Лейла Лелюкаева, директор магазина.

Конечно, далеко не все покупатели понимают, что означает надпись "Без заменителя молочного жира" (БЗМЖ). Но продавцы "Магнита" готовы дать подробное объяснение любому покупателю. Инструктаж с ними уже проведен, заверила директор.

Суррогатная "молочка" в "Магните" всегда хранилась отдельно от натуральных кисло-молочных продуктов.Фото: Алиса КОЗЛОВА

В магазине "Радуга" на ул.Первомайской,149 уже давно суррогат держат отдельно от натуральных продуктов. Товар представлен в разных холодильниках: на самом видном месте - натурпродукт, а искусственные напитки спрятаны за йогуртами, творожками под куполом стеклянного прилавка.

Только владелица магазина (не пожелала назвать своего имени) с пессимизмом констатирует: для покупателей не нужны раздельные полки, люди берут то, что подешевле.

- Люди ориентируются на стоимость товара, им все равно - натуральное это молоко или нет. На первом месте - цена продукта, а не его химический состав. Покупательская способность идет вниз, мы это видим. Люди становятся беднее и берут то, что дешевле, - заявила "КП в Коми" руководитель сыктывкарского магазина "Радуга".

Словом, население столицы Коми готово покупать продукты с пальмовым маслом и искусственными загустителями, лишь бы стоимость товара не ударила по семейному бюджету. Однако это не означает, что продавцы не должны информировать покупателей о качестве товара. И, на самом-то деле, хотелось бы видеть на торговых полках таблички с разборчивыми надписями "Натуральный продукт, без добавления молочного жира", а не мелкие аббревиатуры и уточнения на ценниках.

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