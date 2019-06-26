Жители Коми могут компенсировать 2/3 затрат на уплату процентов по ипотечному кредиту

Жители региона могут получить возмещение из бюджета республики 2/3 фактических затрат на уплату процентов за пользование кредитами/займами на строительство или приобретение жилья, полученными в организациях, но не более суммы, рассчитанной исходя из размера процентной ставки по кредиту/займу, 5,5% годовых. Об этом сообщает Минстрой Коми.

Напомним, 28 апреля 2019 года вступило в силу постановление Правительства Республики Коми от 17 апреля 2019 года № 198 «О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа».

10 семей из Сыктывкара, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Княжпогосткого, Сысольского и Прилузского районов уже подали заявление на получение компенсации.

Право на социальные выплаты имеют граждане, заключившие в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года с организацией кредитный договор или договор целевого займа и состоявшие на момент его заключения на учете, а также признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход учитывался при определении размера кредита/целевого займа, и которые, соответственно, в договоре зафиксированы в качестве созаемщиков увеличен до 50 тыс. рублей.

Жители республики, претендующие на получение социальных выплат, могут обратиться в администрацию своего муниципального образования с заявлением о предоставлении социальных выплат:

- по кредитным договорам или договорам целевого займа, заключенным с 1 января по 31 декабря 2018 года, не позднее двух лет со дня его заключения;

- по кредитным договорам или договорам целевого займа, заключенным с 1 января по 31 декабря 2019 года, не позднее одного года со дня его заключения.