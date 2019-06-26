2019-06-26T10:39:16+03:00
Общество

В Коми наступят три "дня трезвости"

Алкоголь можно будет купить только в барах и ресторанах
Евгений Никитин
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В Коми нельзя будет купить алкогольВ Коми нельзя будет купить алкогольФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В республике 27, 29 и 30 июня будет запрещена продажа алкоголя. В День молодежи можно будет купить алкоголь только в барах, ресторанах и кафе.

Напомним, по новому региональному закону запрет розничной продажи алкоголя будет 5 раз в год. Это праздники День студента (25 января), День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля) и День знаний (1 сентября).

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

Ответственность предусматривает наложение административного штрафа

- на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой

- на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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