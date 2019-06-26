Народ требует запретить ввоз в Коми мусора из других регионов для захоронения

Парламент Коми разрабатывает законопроект, который позволит регулировать ввоз мусора из других регионов страны. Нормативно-правовой документ призван не допустить в нашей республике повторения ситуации на станции Шиес, где планируется обустроить полигон для твердых бытовых отходов из Москвы и Московской области. Стоит напомнить, что законодательная инициатива проходила виртуальное народное обсуждение, то есть все желающие на специальной интернет-площадке могли оставить комментарий или замечание по поводу будущего закона. Народное обсуждение проходило три недели - с 8 по 22 мая. Депутат Госсовета РК Галина Руденко внимательно изучила предложения населения и рассказала "КП в Коми" о преобладающих требованиях.

По словам парламентария, народ активно включился в виртуальное обсуждение. Всего поступило свыше 300 поправок от населения.

- На первом месте - требование отказаться от идеи соглашения между Республикой Коми и другими регионами о ввозе отходов в наш регион. Это прописано в статье 6 законопроекта. Люди предлагают исключить эту статью из документа. И хотя там уточняется, что отходы должны ввозиться в основном на переработку, но простые граждане относятся к этой инициативе с недоверием. Многие не видят смысла в соглашении, считают его лишним. Люди пишут, что достаточно заключить прямой договор между поставщиками и перерабатывающими предприятиями. Но при этом в Коми должно завозиться только вторсырье, то есть не мусор, а отходы для переработки, - сообщила об основном требовании народа депутат.

На втором месте - требование закрепить четкий запрет на ввоз твердых бытовых отходов на территорию Коми c целью размещения и захоронения.

- Это тупиковое направление, которое приведет к ухудшению экологии в республике, - убеждена Галина Руденко.

Народ требует ввести строгий общественный контроль над схемой обращения твердых коммунальных отходов, которая включает действующие и новые полигоны, а также будущие мусоросортировочные предприятия.

- Каждый мусорный полигон, предприятие по переработке или сортировке отходов должны появляться после проведения общественных слушаний, то есть с согласия людей. Более того, есть требования согласовывать с народом каждый этап строительства: выделение земельного участка, проект, строительство и введение в эксплуатацию, - сообщила "КП в Коми" требование населения Галина Руденко.

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