2019-06-26T16:39:33+03:00
Общество

Жители пригорода Сыктывкара выйдут на "Речную ленту"

В пгт. Краснозатонский пройдет экологическая акция
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Минприроды КомиФото: Минприроды Коми
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Акция пройдет 29 июня. В этом году волонтёры будут очищать от мусора берега озера Выль-ты в посёлке Краснозатонский. Сбор - в 10.00 на улице Речной (берег озера Выльты).

Помимо традиционной уборки берега водоёма участников акции ждут конкурсы, игры, тренинги, экопросветительские площадки от Минприроды Коми, Центра по ООПТ, Управления МЧС, РЭО, проекта «Речной дозор», РЦЭО, природоохранного союза, награждение победителей Экологического диктанта, а также пироги, горячий чай и отличное настроение.

Схема проезда.

Схема проезда.

- Акция «Речная лента» впервые прошла в 2005 году Печорском районе. После этого инициативу подхватили другие муниципалитеты, а в 2010 году она приобрела статус общереспубликанской. С каждым годом «Речная лента» набирает обороты, к акции присоединяется всё больше и больше волонтёров, а это значит, что неравнодушных людей, которых волнует состояние наших северных рек и озёр становится больше, - рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин. – С 2015 года мы стали практиковать проведение «Речной ленты» с раздельным сбором отходов. Разумеется, этот год также не станет исключением.

В 2018 году в уборке водных объектов на территории республики приняло участие более 59 тысяч человек из 20 муниципальных образований Коми. Волонтеры очистили берега 61 водоема на площади 4596,2 гектара, и собрали более 680 тонн мусора. Кроме того, в том же году проект «Речная лента» стал победителем Всероссийской акции «Волонтёры могут всё!» в номинации «Сдаём мусор на переработку».

Принять участие в акции могут все желающие: представители органов власти, общественных организаций, общеобразовательных учреждений, предприятий и просто активные граждане, которые хотят сделать чище мир вокруг себя.

Организаторами экологической акции «Речная лента» выступили Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, администрация Сыктывкара, республиканский Центр по ООПТ, совместно с Управлением Росприроднадзора РК при поддержке ООО «Сыктывкархлеб», АО «Комитекс», службы доставки «Пироги по-Коми», спортшколы «Северная Олимпия», Торгового предприятия «Бумажник», Главного управления МЧС России по Республике Коми, Республиканского центра экологического образования, ООО «Шротт», ООО «ПВС», компании «Два Андрея» и общественной группы экоактивистов «ECO TIME».

***Целью акции является улучшение экологической обстановки на водотоках, водоемах и прибрежных территориях Республики Коми, а также повышение уровня экологической культуры населения и привлечение внимания населения к актуальным экологическим проблемам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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