Ухтинка, которую сбежала из дома в Москву, не вернулась в семью

Следователи продолжают проверять факты насилия в семье ухтинки, которая сбежала из дома. Как «Комсомольской правде в Коми» уточнили в СК СУ России по Коми, девушка изолирована от семьи.

- С учетом возбужденного уголовного дела и доводов потерпевшей, принятых мер по обеспечению её безопасности, девушка не проживает со своей семьей, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что в мае 16-летняя ухтинка сбежала из дома. Девушку отыскали в Москве — живой и невредимой. После показания девушки о насилии в семье следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они проверяют информацию о противоправных действиях в отношении ребенка. В частности, допрашивают родственников и знакомых потерпевшей девушки. Также девушке оказали психологическую помощь.

- Следствие выяснит причины и обстоятельства случившегося и даст юридическую оценку, в том числе, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц органов профилактики. Расследование уголовных дел продолжается, - поясняет источник.

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