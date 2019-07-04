Как благоустроить двор и заставить вывозить мусор: жителям Коми дадут бесплатный совет
Любой житель Коми может получить бесплатную консультацию юриста по коммунальным вопросам. Пройти образовательный курс и юридическую помощь по актуальной теме стало возможным благодаря некоммерческому проекту «Школа ЖКХ». В июле для сыктывкарцев будут доступны личные консультации у юристов, жители других городов региона могут связаться со специалистами онлайн.
Как сообщила руководитель проекта «Школа ЖКХ» Александра Афонина, инициатива по проведению консультаций в этом году получила поддержку Фонда президентских грантов. Поэтому уже в июле общественники проведут в Сыктывкаре личные приемы по проблемам «коммуналки». Встречи пройдут 4, 8,10, 18, 24 и 31 июля. Заранее записаться можно через группу «Школа ЖКХ» или на сайте некоммерческой организации «Коми ЖКХ».
График личных приемов на июль в Сыктывкаре по вопросам ЖКХ
При личной встрече юрист бесплатно подскажет горожанину, как решить проблему капремонта дома, вывоза мусора, переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства двора. Сыктывкарец также может обратиться с вопросами начисления платежей и оплаты коммунальных услуг, бездействия управляющей компании или ТСЖ.
По словам Александры Афониной, личные приемы будут проходить до конца года. А с сентября в рамках проекта пройдут очные и дистанционные обучающие семинары, лекции и мастер-классы для собственников жилья и членов Советов домов. О наборе групп проект «Школа ЖКХ» сообщит дополнительно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коми - лидер среди регионов, население которых переплачивает за услуги ЖКХ
Глава ФАС России заявил, что коммунальные тарифы завышены на 100 процентов от себестоимости услуг (подробности)
Новые тарифы на ЖКХ: на сколько в Коми подорожали свет, тепло и газ
Официальные власти обещают, что стоимость коммунальных услуг не поднимется выше 4,8% (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU