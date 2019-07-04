2019-07-04T12:33:56+03:00
Недвижимость

Как благоустроить двор и заставить вывозить мусор: жителям Коми дадут бесплатный совет

Юристы подскажут, как заставить ТСЖ и органы власти решать коммунальные проблемы региона
Наталия БЕШКАРЕВА
Поделиться:
Юрист даст бесплатную консультацию сыктывкарцам по вопросам капремонта, вывоза мусора, переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства дворовых и общественных территорий, оплаты "коммуналки".Юрист даст бесплатную консультацию сыктывкарцам по вопросам капремонта, вывоза мусора, переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства дворовых и общественных территорий, оплаты "коммуналки".Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

Любой житель Коми может получить бесплатную консультацию юриста по коммунальным вопросам. Пройти образовательный курс и юридическую помощь по актуальной теме стало возможным благодаря некоммерческому проекту «Школа ЖКХ». В июле для сыктывкарцев будут доступны личные консультации у юристов, жители других городов региона могут связаться со специалистами онлайн.

Как сообщила руководитель проекта «Школа ЖКХ» Александра Афонина, инициатива по проведению консультаций в этом году получила поддержку Фонда президентских грантов. Поэтому уже в июле общественники проведут в Сыктывкаре личные приемы по проблемам «коммуналки». Встречи пройдут 4, 8,10, 18, 24 и 31 июля. Заранее записаться можно через группу «Школа ЖКХ» или на сайте некоммерческой организации «Коми ЖКХ».

График личных приемов на июль в Сыктывкаре по вопросам ЖКХ

График личных приемов на июль в Сыктывкаре по вопросам ЖКХ

При личной встрече юрист бесплатно подскажет горожанину, как решить проблему капремонта дома, вывоза мусора, переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства двора. Сыктывкарец также может обратиться с вопросами начисления платежей и оплаты коммунальных услуг, бездействия управляющей компании или ТСЖ.

По словам Александры Афониной, личные приемы будут проходить до конца года. А с сентября в рамках проекта пройдут очные и дистанционные обучающие семинары, лекции и мастер-классы для собственников жилья и членов Советов домов. О наборе групп проект «Школа ЖКХ» сообщит дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми - лидер среди регионов, население которых переплачивает за услуги ЖКХ

Глава ФАС России заявил, что коммунальные тарифы завышены на 100 процентов от себестоимости услуг (подробности)

Новые тарифы на ЖКХ: на сколько в Коми подорожали свет, тепло и газ

Официальные власти обещают, что стоимость коммунальных услуг не поднимется выше 4,8% (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Скоростью и количеством: МегаФон стал первым сразу в двух рейтингах
Курортный роман вскружил голову ухтинке, и она доверчиво перевела аферисту 3 млн рублей
Мама двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, рассказала о состоянии девочки
«Единая Россия» в Коми исключила из своих рядов фигурантов «дела Гайзера»
В Сыктывкаре арестовали директора турфирмы, которая обманывала своих клиентов
Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу
Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском
Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране
Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться
Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе
В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку
Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Сыктывкаре заработал новый фонтан
Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?
В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек
Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело банды экстрасенсов
Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми