Как благоустроить двор и заставить вывозить мусор: жителям Коми дадут бесплатный совет

Любой житель Коми может получить бесплатную консультацию юриста по коммунальным вопросам. Пройти образовательный курс и юридическую помощь по актуальной теме стало возможным благодаря некоммерческому проекту «Школа ЖКХ». В июле для сыктывкарцев будут доступны личные консультации у юристов, жители других городов региона могут связаться со специалистами онлайн.

Как сообщила руководитель проекта «Школа ЖКХ» Александра Афонина, инициатива по проведению консультаций в этом году получила поддержку Фонда президентских грантов. Поэтому уже в июле общественники проведут в Сыктывкаре личные приемы по проблемам «коммуналки». Встречи пройдут 4, 8,10, 18, 24 и 31 июля. Заранее записаться можно через группу «Школа ЖКХ» или на сайте некоммерческой организации «Коми ЖКХ».

График личных приемов на июль в Сыктывкаре по вопросам ЖКХ

При личной встрече юрист бесплатно подскажет горожанину, как решить проблему капремонта дома, вывоза мусора, переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства двора. Сыктывкарец также может обратиться с вопросами начисления платежей и оплаты коммунальных услуг, бездействия управляющей компании или ТСЖ.

По словам Александры Афониной, личные приемы будут проходить до конца года. А с сентября в рамках проекта пройдут очные и дистанционные обучающие семинары, лекции и мастер-классы для собственников жилья и членов Советов домов. О наборе групп проект «Школа ЖКХ» сообщит дополнительно.

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