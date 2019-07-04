Усинские дошкольники подарили городу пять тысяч бархатцев

В усинском детском саду №22 на средства гранта ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» реализуется проект «ЭКО-центр – территория детских возможностей». Весной юные садоводы помогли взрослым посадить семена цветов в модернизированной и единственной среди дошкольных учреждений теплице. Сейчас дошколята высаживают цветы в клумбы у детского сада, еще пять тысяч выращенных с помощью ребят бархатцев украсят улицы города.

В прошлом году проект от детского сада вошел в число победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», и теперь здесь при грантовой поддержке нефтяников реализуется программа экологического воспитания детей 4-7 лет.

Дошколята Усинска высаживают цветы в клумбы у детского сада.

На территории учреждения модернизировали и приспособили для работы маленьких садоводов тепличный комплекс, закупили почвенную плодородную смесь, методические пособия, детский садовый инвентарь и посадочный материал. А также приобрели культиватор для работы на открытом огороде.

- Цель проекта - привить детям экологическую культуру. Мы воспитываем бережное отношение к природе через личный труд. Хотим, чтобы каждый ребенок смог вырастить свой цветок и уважал труд других. В марте мы с воспитанниками посеяли семена цветов и овощей, ухаживали за ними до лета и сегодня высаживаем на клумбы у детского сада, - рассказала исполняющая обязанности заведующего детским садом Марина Панкратова.

Свой вклад внесли коллектив и воспитанники детского сада и в озеленение города. К юбилею Усинска они подарили пять тысяч бархатцев для городских клумб.