В Коми возбудили уголовное дело о гибели писателя, которого избили до смерти

Следователи Усть-Куломского района возбудили уголовное дело по факту смерти 36-летнего писателя Сергея Ястребова, которого избили в родном поселке Югыдъяг, сообщает СК СУ РФ по Коми.

По данным следствия, в середине июня Сергея Ястребова избили в родном поселке. Он получил телесные повреждения - черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга тяжелой степени. Писатель был госпитализирован районную больницу Усть-Кулома, где скончался от полученных телесных повреждений.

Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска установили и задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в этом преступлении. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что жертвой хулигана стал 36-летний писатель, автор сборника «Бочонок мёда для сердца. Истории, от которых хочется жить, любить и верить» Сергей Ястребов. Кончина писателя стала шоком для его многочисленных друзей. Они запомнили Сергея, как дружелюбного и светлого человека, который все конфликты решал миром.

Сергей мечтал издать мини-книжку «17 писем любви», собирал важный для него сборник «Письма любви и благодарности». Также планировал опубликовать следующие сборники из серии «Бочонок мёда для сердца» для узких целевых аудиторий — для женщин, для родителей, для тех, кто борется с болезнями и так далее. Писатель мечтал в ближайшие годы переехать ближе к морю, которое его вдохновляло.

- Мы потеряли хорошего, энергичного, доброго человека. В память об авторе останется его книга. Давайте продолжать его дело — совершать добрые поступки, - пишут его друзья.

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