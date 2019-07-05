2019-07-05T10:35:06+03:00
Общество

В Коми отказались от слияния Сыктывкарского госуниверситета и Академии госслужбы

Юридически два крупных вуза региона останутся самостоятельными, но станут сотрудничать для решения национальных проектов
Наталия БЕШКАРЕВА
Поделиться:
Объединение двух крупных вузов Коми могло привести к тому, что каждый из них потерял бы богатый опыт подготовки специалистов www.syktsu.ruОбъединение двух крупных вузов Коми могло привести к тому, что каждый из них потерял бы богатый опыт подготовки специалистов www.syktsu.ru
Изменить размер текста:

В Коми отказались от идеи объединить два крупных вуза - Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина и Коми республиканскую академия государственной службы управления. О том, что они по-прежнему продолжат свою работу как самостоятельные образовательные организации, "Комиинформу" сообщил Минобрнауки региона.

Рабочая встреча с руководителями вузов Ольгой Сотниковой и Аркадием Эмексузяном прошла 4 июня. На ней профильный министр отметила, что "точек соприкосновения между университетом и академией очень много". Однако вместо слияния образовательных учреждений предложила иное решение. По ее мнению, ресурсы университета и академии можно направить на реализацию образовательных программ.

- Сообща вузы смогут воплотить инновационные идеи и проекты, привлекая для этого в регион федеральные средства. Взаимовыгодное сотрудничество поможет укрепить позиции обоих учреждений, - отметила министр образования Коми Наталья Якимова.

К числу совместных задач она отнесла работу по шести национальным проектам - "Наука", "Образование", "Демография", "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда".

По итогам заседания рабочей группы, в которой участвовали представители СГУ и КРАГСиУ, стороны заключат соглашение о сотрудничестве. Кроме руководителей вузов, свою подпись под ним поставит ректор Коми республиканский институт развития образования. Координатором деятельности в рамках трехстороннего соглашения выступит Минобрнауки Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не хотим, чтобы наш ссуз был уничтожен». Сыктывкарский индустриальный колледж выступает против реорганизации

Свою точку зрения работники учебного заведения, студенты и их родители подробно развернули в открытом письме главе Коми Сергею Гапликову (подробности)

При реорганизации индустриального колледжа никого не уволят: минобраз Коми представил схему объединения учебных заведений

Преподаватели и студенты напуганы предстоящим присоединением к Сыктывкарскому политехническому техникуму (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы
В Корткеросе таксист торговал водкой из машины
Скоростью и количеством: МегаФон стал первым сразу в двух рейтингах
Курортный роман вскружил голову ухтинке, и она доверчиво перевела аферисту 3 млн рублей
Мама двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, рассказала о состоянии девочки
«Единая Россия» в Коми исключила из своих рядов фигурантов «дела Гайзера»
В Сыктывкаре арестовали директора турфирмы, которая обманывала своих клиентов
Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу
Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском
Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране
Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться
Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе
В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку
Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Сыктывкаре заработал новый фонтан
Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?
В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек
Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело банды экстрасенсов
Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми