В Коми отказались от слияния Сыктывкарского госуниверситета и Академии госслужбы

В Коми отказались от идеи объединить два крупных вуза - Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина и Коми республиканскую академия государственной службы управления. О том, что они по-прежнему продолжат свою работу как самостоятельные образовательные организации, "Комиинформу" сообщил Минобрнауки региона.

Рабочая встреча с руководителями вузов Ольгой Сотниковой и Аркадием Эмексузяном прошла 4 июня. На ней профильный министр отметила, что "точек соприкосновения между университетом и академией очень много". Однако вместо слияния образовательных учреждений предложила иное решение. По ее мнению, ресурсы университета и академии можно направить на реализацию образовательных программ.

- Сообща вузы смогут воплотить инновационные идеи и проекты, привлекая для этого в регион федеральные средства. Взаимовыгодное сотрудничество поможет укрепить позиции обоих учреждений, - отметила министр образования Коми Наталья Якимова.

К числу совместных задач она отнесла работу по шести национальным проектам - "Наука", "Образование", "Демография", "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда".

По итогам заседания рабочей группы, в которой участвовали представители СГУ и КРАГСиУ, стороны заключат соглашение о сотрудничестве. Кроме руководителей вузов, свою подпись под ним поставит ректор Коми республиканский институт развития образования. Координатором деятельности в рамках трехстороннего соглашения выступит Минобрнауки Коми.

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