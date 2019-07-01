Дима Билан и Юлианна Караулова «зажгли» на концерте в честь 50-летия Монди СЛПК

Кульминацией ярчайшей череды праздничных мероприятий в честь 50-летия Монди СЛПК стал концерт с участием популярных певцов Юлианны Карауловой и Димы Билана. Красочный праздник прошел в субботу,29 июня на Республиканском стадионе Сыктывкара.

Юные артисты исполнили танцевальную композицию, образно продемонстрировавшую динамику развития лесопромышленного комплекса.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Крупнейшая спортивная арена Коми давно не видела столь грандиозного шоу и столь значительного числа зрителей. В этот вечер на центральной трибуне стадиона яблоку негде было упасть. Пригласительные билеты на концерт получили все сотрудники «гиганта на Вычегде», партнеры компании и руководство столицы Коми. Еще до начала концерта зритель мог погрузиться в атмосферу внимания и гостеприимства: из динамиков звучали приятные джазовые композиции, а у трибун гостей встречали очаровательные девушки в фирменных футболках и бейсболках.

А ровно в 19 часов ненавязчивый джаз сменился громкой зазывной музыкой. На спортивную арену выбежали дети разных возрастов в рабочих комбинезонах. Юные артисты исполнили танцевальную композицию, образно продемонстрировавшую динамику развития лесопромышленного комплекса. Хореографический рисунок танца дополняли сложные акробатические номера. Развернувшееся действие отражало пульсацию безостановочной и слаженной работы цехов и подразделений предприятия.

После столь бодрого начала к гостям праздника обратились с поздравлениями генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер и мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

- Поздравляю вас со славным 50-летним юбилеем, - с такими словами обратился к трибунам столичный градоначальник. - Сегодня я искренне благодарю компанию за активное социальное партнерство, за те проекты, которые мы реализуем вместе. От всей души я хочу пожелать Монди СЛПК дальнейшего развития. И я не сомневаюсь, что впереди у комбината, города и Эжвинского района Сыктывкара огромное и замечательное будущее.

Искренность мэра, его теплые пожелания трибуна поддержала аплодисментами. В свою очередь, руководитель компании Клаус Пеллер рассказал со сцены о своей давней мечте, которая сбылась в юбилейный вечер.

- Я мечтал отпраздновать большой юбилей компании вместе со всеми ее сотрудниками, ведь благодаря вам Монди СЛПК является крупнейшим целлюлозно-бумажным комбинатом в России и самым успешным предприятием в мире Mondi. Лично я считаю, что Монди СЛПК — это комбинат, у которого есть очень большой потенциал. Спасибо всем за то, что мы достигли вместе! Спасибо за труд, работу и старания! У нас еще все впереди!

Юлианна Караулова призывала зрителей: "Давайте не будем сегодня серьезными!"Фото: Алиса КОЗЛОВА

В том же честном и светлом ключе продолжила юбилейный вечер финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова. Молодая певица взбодрила публику, исполнив популярнейшие хиты из своих сольных альбомов: «Ты не такой», «Маячки», «Разбитая любовь», «Ариведерчи» - и это далеко не все песни, вошедшие в сет-лист исполнительницы. Каждый сингл эхом отзывался на трибунах - люди активно подпевали.

- Давайте сегодня не будем серьезными. Жизнь показывает, что в памяти остаются такие вечера, когда на следующий день бывает немножко стыдно. Предлагаю всем сегодня оттянуться по-полной! - призывала зрителей Юлианна.

Певица несколько раз спускалась со сцены к публике, причем, ее не остановил даже внезапно зарядивший дождь. Заразительная энергетика Юлианны легко передалась зрителям, гости пели и танцевали. Причем, гости на vip-ложе тоже отбросили в сторону формальности и пустились в пляс.

Молодая исполнительница уступила сцену мэтру отечественной эстрады Диме Билану. Признанный мастер эстрадного вокала порадовал публику песнями, вышедшими в свет в разное время его творческой карьеры. Благодаря грамотно составленной программе выступления публика смогла оторваться под ритмичные хиты «Невозможное возможно», «Number one fan» и «По парам» и прониклась лирическим настроением песен «Это была любовь» и «На берегу неба». Живой голос исполнителя звучал эмоционально и сочно. Дима Билан порадовал публику непосредственным общением — спускался к зрителям, протягивал руки фанатам. В течение 40 минут, что длилось выступление артиста, на стадионе прозвучали песни, составивший «золотой фонд» исполнителя, его «визитные карточки», которые сделали Билана популярным во всем мире.

Праздничный вечер длился свыше двух часов и завершился красочным фейерверком.