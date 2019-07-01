В Усинске прошел #ТвойFest
Праздник под открытым небом со множеством развлечений и призов организовал ЛУКОЙЛ-Коми при поддержке муниципальной администрации в честь Дня Молодежи и юбилеев Усинска и нефтяной промышленности республики.
На летнем фестивале скучно не было никому - ни детям, ни молодежи, ни пожилым гостям праздника.
На большой поляне в пригородном лесу работали интерактивные и игровые зоны, детская площадка с аниматором, фудкорт, прошли соревнования по волейболу и футболу.
- Праздник замечательный! Очень много конкурсов для детей, молодежи, но и людям старшего возраста здесь есть чем заняться. Мы сюда пришли большой семьей, стараемся участвовать во всех конкурсах, потому что это весело! Я не удержалась и прокатилась на ватрушках, а потом еще и на сцену рискнула выйти для участия в конкурсе. И получила приз. Спасибо организаторам за такой праздник! - говорит усинка Галина Воробьева.
На празднике #ТвойFest в Усинске горожане устроили состязания по футболу и волейболу.
Командам-победительницам спортивных соревнований вручили сертификаты на 90 тысяч рублей (в честь 90-летия нефтяной промышленности Коми). На главной сцене фестиваля наградили и самых активных участников – вручили большие телевизоры, аудиоколонки, наушники и другие призы.
Командам-победительницам спортивных соревнований вручили сертификаты на 90 тысяч рублей.
На празднике свои сеты отыграли усинские диджеи и хедлайнер – DJ Alexey Romeo.
На празднике свои сеты отыграли усинские диджеи и хедлайнер – DJ Alexey Romeo.
ИСТОЧНИК KP.RU