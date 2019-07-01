2019-07-01T12:28:00+03:00
Общество

В Усинске разыграли кубок ЛУКОЙЛ-Коми по «Что? Где? Когда?»

На интеллектуальном сражении собрались 10 команд нефтяной столицы Коми
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Ведущим игры стал специальный гость вечера Борис Белозеров, капитан команды Элитарного клуба «Что? Где? Когда?»Ведущим игры стал специальный гость вечера Борис Белозеров, капитан команды Элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
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В воскресенье в «Молодежном центре» нефтяной столицы Коми прошел турнир по игре «Что? Где? Когда?», собравший 10 сильнейших усинских команд.

Интеллектуальное сражение, организованное предприятием и «Усинской игровой лигой», стало одним из мероприятий к 90-летию нефтяной промышленности Республики Коми. Поэтому команды, помимо традиционной статуэтки совы, боролись за сертификат на сумму 90 тысяч рублей.

Игра прошла в четыре тура по 12 вопросов в каждом.

Игра прошла в четыре тура по 12 вопросов в каждом.

Игра прошла в четыре тура по 12 вопросов в каждом. Лидеры менялись постоянно, и победитель был неизвестен до финальных вопросов. В итоге с результатом в 31 правильный ответ победила команда «Случай».

Игры «Что? Где? Когда?» собрали 10 сильнейших усинских команд.

Игры «Что? Где? Когда?» собрали 10 сильнейших усинских команд.

Ведущим игры стал специальный гость вечера Борис Белозеров, капитан команды Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы, действующий чемпион мира по Брейн-рингу, чемпион Европы по ЧГК среди студентов 2016 года. После игры он с удовольствием пообщался с игроками и ответил на все интересующие вопросы.

Команда «Случай» за победу в интеллектуальной игре помимо традиционной статуэтки совы получила сертификат на 90 тысяч рублей.

Команда «Случай» за победу в интеллектуальной игре помимо традиционной статуэтки совы получила сертификат на 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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