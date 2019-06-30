В школы Сыктывкара пойдут 3525 первоклассников

В этом году 3525 юных сыктывкарцев пойдут в первый класс в школы столицы Коми. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования городской администрации Наталья Котелина.

По ее словам, подготовка к учебному году идет уже сейчас.

– В этом году во всех 38 школах Сыктывкара пройдет косметический ремонт, – цитирует чиновницу БНК.

Котелина отметила, что в каждой школе отремонтируют санузлы, пищеблоки и медицинские кабинеты. По ее словам, принимать работу будут с 2 по 15 августа. Замначальника добавила, что в школах устанавливаются камеры видеонаблюдения с архивированием записей, работает пропускная система, а в двух школах установлены шлагбаумы.