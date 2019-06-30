2019-06-30T18:45:05+03:00
Общество

В школы Сыктывкара пойдут 3525 первоклассников

Все школы города отремонтируют
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Яндекс. КартыФото: Яндекс. КартыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В этом году 3525 юных сыктывкарцев пойдут в первый класс в школы столицы Коми. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования городской администрации Наталья Котелина.

По ее словам, подготовка к учебному году идет уже сейчас.

– В этом году во всех 38 школах Сыктывкара пройдет косметический ремонт, – цитирует чиновницу БНК.

Котелина отметила, что в каждой школе отремонтируют санузлы, пищеблоки и медицинские кабинеты. По ее словам, принимать работу будут с 2 по 15 августа. Замначальника добавила, что в школах устанавливаются камеры видеонаблюдения с архивированием записей, работает пропускная система, а в двух школах установлены шлагбаумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
Новости 24