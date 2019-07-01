В День семьи, любви и верности в Сыктывкаре будут чествовать образцовые семьи

8 июля сыктывкарцы отметят День семьи, любви и верности. Праздник пройдет на Театральной площади в 16:00.

Торжественная часть начнется с чествования одиннадцати образцовых семей Сыктывкара, удостоенных медалей «За любовь и верность», которые прожили в счастливом браке более четверти века. На празднике будут поздравлять и новоиспеченных супругов, зарегистрировавших брак 5 июля 2019 года. Молодожены пройдут через символичную арку Любви и выпустят в небо белоснежных голубей.

Сыктывкарцы и гости столицы смогут прогуляться по «Семейному скверу» и пройтись по «Аллее детства», посетить игровые и интерактивные площадки, сфотографироваться в интересных тематических фотозонах.

На протяжении всего мероприятия все желающие смогут изготовить на мастер-классах различные сувениры: оригинальные вазочки из гвоздей и волшебных нитей с ромашками, удивительные цветы из атласных ленточек, семейные куклы-обереги; посоревноваться в заездах на самокатах, построить дом из гигантского конструктора, посетить шоу мыльных пузырей, сделать аквагрим, порешать шахматные задачи, поиграть в квиз, потренироваться в стрельбе из лука. За активное участие в них мальчишки и девчонки будут получать жетоны, которые впоследствии можно будет обменять на полезные призы и сладости.

Ярким украшением мероприятия станет дефиле «Ромашковая мода», основным условием участия в котором станет ромашковый стиль, то есть использование символа праздника в качестве элемента костюма.

Второй год подряд в рамках празднования Дня семьи, любви и верности будут подведены итоги и награждены победители городского семейного фотоконкурса по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Ты и я велосипедная семья!», организуемого ГИБДД Сыктывкара, а также конкурса Центра информационных технологий «Госуслуги для семьи».

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