В "пилот" Минтруда по снижению бедности вошла Республика Коми

Республика Коми, Республика Тыва, Алтайский край, Пермский край и Курганская область вошли в пилотный проект по снижению бедности, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда России. Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

- В список пилотных проектов добавлены Республика Коми, Республика Тыва, Алтайский край, Пермский край и Курганская область , - сообщили в Минтруде.

В министерстве отметили, что до настоящего времени пилотный проект реализуется в восьми регионах страны: Республике Татарстан, Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях. Основная цель пилотных проектов в каждом регионе - провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

- Кроме того, порядок реализации пилотных проектов дополнен нормой, в соответствии с которой в пилотных регионах будет проработан вопрос подготовки предложений по совершенствованию ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, - сказали в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что в этой связи добавлены мероприятия по выявлению основных факторов и причин бедности семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы, такие как уровень доходов, уровень расходов на обеспечение медицинского ухода и мер реабилитации, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки.

- Изменения предусматривают разработку критериев нуждаемости семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы в мерах социальной поддержки и государственной социальной помощи за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов, а также определение объемов таких мер, - добавили в Минтруде.

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