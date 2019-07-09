"Я у мужа - первая и последняя, а вокруг меня нередко кавалеры вились. Но я супругу не изменяла", - Эмма Козлова рассказала, как прожить в браке 66 лет

Манифест идеальной супружеской пары озвучили вчера на сыктывкарской Театральной площади ветераны семейной жизни. Доверие, уважение и терпение - на этих "трех китах" держится настоящая крепкая семья. Секретами долголетия брака поделились с жителями столицы Коми пары, прожившие вместе свыше 25 лет. Их чествование прошло в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

На празднике было одинаково интересно и взрослым, и детямФото: Алиса КОЗЛОВА

Праздник прошел в формате красочного и яркого мероприятия, включавшего в себя различные игровые площадки и фотозоны. На Театральную площадь приходили семьями, здесь было одинаково интересно и детям, и взрослым. Музыкальный фон развлекательному действу задавали современные хиты. Красочный праздник заинтересовал примерно три сотни горожан самых разных возрастов. Для пожилых граждан были установлены скамейки, чтобы они могли спокойно насладиться концертом.

Юным гостям праздника не было скучно на празднике семьи, любви и верности.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Праздничная программа отображала главную суть православного праздника Дня Петра и Февронии Муромских - преданность и любовь. Естественно, не обошлось и без традиционного символа праздника ромашки. Букеты скромных полевых цветков преподносили пожилым парам, а юных гостей праздника учили закручивать ромашки из воздушных шаров, ромашковые венки украшали головы ведущих и артистов праздника.

Член Общественной палаты РК Галина Лапшина приготовила ромашковый букет для пары, отметившей золотую свадьбу.Фото: Алиса КОЗЛОВА

8 июля в Сыктывкаре 1.В День семьи любви и верности в столице Коми на Театральной площади прошел традиционный праздник с чествованием старейший пар республики и молодоженов

Яркое мероприятие не обошли стороной и власть предержащие.

- Я хочу, чтобы сегодня каждый мужчина сказал своей супруге золотые слова: "Я тебя люблю, не гадая ни на каких ромашках!". Я желаю всем, чтобы у вас были крепкие семьи, чтобы вы все успешно выполняли нацпроект "Демография", - с такими словами обратился к сыктывкарцам Илья Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты РК.

Парам, прожившим вместе свыше 25 лет, вручили медаль супружеского долголетияФото: Алиса КОЗЛОВА

Вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева поделилась своей печалью:

- Я уже три года встречаю 8 июля без свой второй половинки. И бы отдала все, что у меня есть, чтобы вновь мой муж хотя бы на одну минуту оказался рядом со мной (Алексея Мойсеенко не стало в феврале 2017 года). Берегите и цените тех, кто рядом с вами, - пожелала гостям праздника парламентарий.

Официальные речи сменились самой трогательной частью праздника - вручением медалей супружеского долголетия. Министр и депутат поздравили с Днем семьи, любви и верности Семеновых, Гавзовых, Акерман, Ждановых, Коноваловых, Анучиных, Котовых и Кривоблотских. Особых почестей удостоились Михаил Айфалович и Эмма Михайловна Козловы, прожившие в браке 66 лет.

- Мы вместе учились в пединституте, затем вместе поехали на работу. Я - единственная женщина в жизни моего мужа, первая и последняя. Никого, кроме меня, у него не было. Он никогда не давал мне повода для ревности, а вот вокруг меня нередко женихи крутились - это было! Мужу это не нравилось, но я ему не изменяла. И он у меня - первый и последний. Так нас учили жить наши родители, так мы учим жить наших детей. Верность, любовь и терпение - в этом секрет нашего семейного счастья, - рассказала "КП в Коми" Эмма Михайловна Козлова.

Молодожены запустили в небо белых голубейФото: Алиса КОЗЛОВА

А после пожилые люди уступили дорогу молодым. На празднике поздравили с бракосочетанием две пары - Олега и Веронику Коковкиных и Антона и Юлию Золотовых. Их союз был узаконен только пятницу, а вчера молодоженам вручили подарки от сыктывкарской администрации. В честь праздника молодые прошли через символическую арку счастья и запустили в небо белых голубей.

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