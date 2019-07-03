В Крыму перестали искать пропавшего дайвера из Коми

Активная фаза поисков дайвера уроженца Коми Дмитрия Осипова, пропавшего 13 июня в Черном море, завершена, поиски результатов не дали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Республике Крым.

- Активная фаза завершена. Поиски результатов не дали, - сообщили в пресс-службе.

Поиски переведены в пассивную фазу, в частности, оповещены спасатели, которые дежурят на пляжах и сотрудники близлежащих пансионатов. Сотрудники ГУ МЧС привлекаться к поискам не будут.

- Шансов найти дайвера живым нет, в связи с чем и прекращаются активные поиски. Скорее всего, его могло подхватить течение и вынести к берегам Украины, в Херсонской области. О причинах говорить можно будет, когда будет найдено тело, - рассказал ТАСС источник в экстренных службах ЮФО.

Напомним, 13 июня Дмитрий Осипов вместе с другими дайверами ловил моллюсков в районе поселка Межводное. Когда аквалангисты начали собираться домой и погружаться в лодку, Дмитрия потеряли из виду. Поисками брата активно занялась его сестра из Сыктывкара Екатерина Батагова.

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