2019-07-03T17:12:18+03:00
Общество

Фантастические твари из канализации: Роспотребнадзор Коми прокомментировал информацию о мокрицах в водопроводной воде

Cейчас проводится плановая проверка МУП «Горводоканал»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с паблика «Типичная Печора»Фото с паблика «Типичная Печора»
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Житель Печоры Виталий Иванов в конце июня обнаружил в водопроводной воде представителя отряда ракообразных — мокрицу, о чем он сообщил на паблике «Типичная Печора». «Комсомольской правде в Коми» прокомментировали ситуацию в местном отделении Роспотребнадзора.

Оказывается, к воде у проверяющих органов доселе претензий не было. Во всяком случае, об этом говорят многочисленные проверки качества питьевой воды.

- По результатам федерального социально-гигиенического мониторинга в 2019 году, а также по данным производственного контроля МУП «Горводоканал» Печоры, проб, отобранных из систем централизованного водоснабжения несоответствующих микробиологическим показателям, в том числе по наличию в питьевой воде различимых невооруженных глазом водных организмов, не обнаружено, - отметила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Коми в Печоре Лариса Кузина.

Кстати, сейчас в МУП «Горводоканал» в рамках плановой проверки проводят отбор проб воды, в том числе из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Для уточнения попадания мокриц в водопроводную сеть квартиры необходимо провести детальную оценку разводки системы водоснабжения в квартире, наличия различных приспособлений по системе водоснабжения (фильтры, аэраторы), способствующих застою воды. Также следует обратить внимание на правильное функционирование системы вентиляции из влажных помещений квартиры (ванная, кухня), - отметила Лариса Александровна.

В случае неудовлетворительного качества питьевой воды потребитель может обратиться в управляющую компанию, а также в Государственную жилищную инспекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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