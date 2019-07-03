2019-07-03T20:21:23+03:00
Общество

Мыльные пузыри, краски и волшебные шары: сыктывкарцев ждет масштабный праздник

Жителей города приглашают в парк им. Кирова
Ольга СОЛОВЕЙ
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На сцену фестиваля выйдут диджеи и МС – под их музыку устоять на месте будет сложно!На сцену фестиваля выйдут диджеи и МС – под их музыку устоять на месте будет сложно!
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Мыльно-воздушное шоу,яркая дискотека под открытым небом и световое представление — 6 июля на Спортивной площадке ПКиО им. Кирова развернутся сразу три незабываемых праздника!

Откроет праздничный день Фестиваль мыльных пузырей. В 15:00 юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям заскучать. Стоимость входа — 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей включен в стоимость).

Фестиваль мыльных пузырей

Фестиваль мыльных пузырей

В 17:00 жителей города ждет одно из самых популярных событие формата open-air — Всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля выйдут диджеи и МС – под их музыку устоять на месте будет сложно! Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако. Кстати, краска абсолютно безопасна: у нее натуральный состав. Чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо приобрести пакетик фирменной краски #ВФК на входе, его стоимость — 150 рублей.

Завершит день Фестиваль волшебных шаров, который начнется в 21:00. Фестиваль порадует гостей живым вокалом и композициями музыкантов-инструменталистов, во время выступления которых кавалеры смогут пригласить дам на медленный танец. А с заходом солнца посетителей фестиваля ждет световое представление. Кстати, волшебные шары по окончании мероприятия зрители смогут забрать с собой: они еще долго будут напоминать о чудесном событии. Стоимость входа — 200 рублей (шары приобретаются на территории фестиваля).

Завершит день Фестиваль волшебных шаров, который начнется в 21:00

Завершит день Фестиваль волшебных шаров, который начнется в 21:00

Адрес: Спортивная площадка ПКиО им. Кирова (ул. Советская).

ИСТОЧНИК KP.RU

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