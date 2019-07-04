Нужны вещи и продукты: жители Коми собирают посылки пострадавшим от наводнения в Иркутской области
С 5 июля жители Коми могут отправлять посылки россиянам, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, через Почту России бесплатно.
Гуманитарная помощь от населения всех регионов страны собирается на адрес Красного Креста в Иркутске. Среди жителей, оказавшихся в зоне катастрофического подтопления, больше всего востребованы такие средства первой необходимости, как:
- средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
- моющие и дезинфицирующие средства;
- постельное белье;
- одежда и обувь;
- полотенца, подушки, одеяла;
- нескоропортящиеся продукты питания;
- мобильные телефоны.
Эти предметы для бесплатной пересылки в Иркутскую область принимаются во всех почтовых отделениях страны. В качестве гуманитарной помощи просят не собирать вещи, бывшие в употреблении. Сами посылки от жителей Коми должны быть надежно упакованы, а на них сделана надпись - «Гуманитарная помощь».
Жителю Коми, собравшему благотворительную посылку, на Почте России выдадут чек, который подтвердит ее отправку. По номеру отслеживания в чеке через сайт Почты России или в мобильное приложении можно будет проконтролировать доставку гуманитарного груза.
Посылки необходимо отправлять по адресу:
Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
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ИСТОЧНИК KP.RU