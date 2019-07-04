Нужны вещи и продукты: жители Коми собирают посылки пострадавшим от наводнения в Иркутской области

С 5 июля жители Коми могут отправлять посылки россиянам, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, через Почту России бесплатно.

Гуманитарная помощь от населения всех регионов страны собирается на адрес Красного Креста в Иркутске. Среди жителей, оказавшихся в зоне катастрофического подтопления, больше всего востребованы такие средства первой необходимости, как:

- средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

- моющие и дезинфицирующие средства;

- постельное белье;

- одежда и обувь;

- полотенца, подушки, одеяла;

- нескоропортящиеся продукты питания;

- мобильные телефоны.

Эти предметы для бесплатной пересылки в Иркутскую область принимаются во всех почтовых отделениях страны. В качестве гуманитарной помощи просят не собирать вещи, бывшие в употреблении. Сами посылки от жителей Коми должны быть надежно упакованы, а на них сделана надпись - «Гуманитарная помощь».

Жителю Коми, собравшему благотворительную посылку, на Почте России выдадут чек, который подтвердит ее отправку. По номеру отслеживания в чеке через сайт Почты России или в мобильное приложении можно будет проконтролировать доставку гуманитарного груза.

Посылки необходимо отправлять по адресу:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

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