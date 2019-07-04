2019-07-04T14:47:49+03:00
Общество

Нужны вещи и продукты: жители Коми собирают посылки пострадавшим от наводнения в Иркутской области

За пересылку гуманитарной помощи Почта России не возьмет ни копейки
Наталия БЕШКАРЕВА
Поделиться:
Затопленные районы Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России.Затопленные районы Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России.
Изменить размер текста:

С 5 июля жители Коми могут отправлять посылки россиянам, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, через Почту России бесплатно.

Гуманитарная помощь от населения всех регионов страны собирается на адрес Красного Креста в Иркутске. Среди жителей, оказавшихся в зоне катастрофического подтопления, больше всего востребованы такие средства первой необходимости, как:

- средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

- моющие и дезинфицирующие средства;

- постельное белье;

- одежда и обувь;

- полотенца, подушки, одеяла;

- нескоропортящиеся продукты питания;

- мобильные телефоны.

Эти предметы для бесплатной пересылки в Иркутскую область принимаются во всех почтовых отделениях страны. В качестве гуманитарной помощи просят не собирать вещи, бывшие в употреблении. Сами посылки от жителей Коми должны быть надежно упакованы, а на них сделана надпись - «Гуманитарная помощь».

Жителю Коми, собравшему благотворительную посылку, на Почте России выдадут чек, который подтвердит ее отправку. По номеру отслеживания в чеке через сайт Почты России или в мобильное приложении можно будет проконтролировать доставку гуманитарного груза.

Посылки необходимо отправлять по адресу:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск (подробности)

Помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области: как перечислить деньги и куда нести вещи (подробности)

Волонтеры в районы пострадавшие от наводнения: как стать добровольцем в Иркутской области (подробности)

Паводок в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Корткеросе таксист торговал водкой из машины
Скоростью и количеством: МегаФон стал первым сразу в двух рейтингах
Курортный роман вскружил голову ухтинке, и она доверчиво перевела аферисту 3 млн рублей
Мама двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, рассказала о состоянии девочки
«Единая Россия» в Коми исключила из своих рядов фигурантов «дела Гайзера»
В Сыктывкаре арестовали директора турфирмы, которая обманывала своих клиентов
Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу
Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском
Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране
Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться
Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе
В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку
Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Сыктывкаре заработал новый фонтан
Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?
В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек
Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело банды экстрасенсов
Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми