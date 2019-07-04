2019-07-04T16:07:51+03:00
Общество

Три фестиваля и баркемп: что ждет сыктывкарцев на выходных

Афиша на 5-7 июля
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фестиваль красок пройдет в Сыктывкаре уже в третий разФестиваль красок пройдет в Сыктывкаре уже в третий раз
Изменить размер текста:

Если вы ещё не отправились в отпуск, а отдохнуть хочется, то загляните в нашу подборку: она подскажет, где и как сбросить рабочее напряжение с 5 по 7 июля в Сыктывкаре. Начать можно с празднования дня Иваны Купалы, продолжить — на марафоне из трех фестивалей. Есть и другие варианты. Например, совместить баттл поэтов «Трибуна С» с благотворительным забегом либо отправиться на два дня на баркемп, где будут выступать интересные спикеры из разных уголков России.

И дети, и взрослые от души покидаются безопасной краской

И дети, и взрослые от души покидаются безопасной краской

ЧТО: Сначала сыктыкарцев искупают в залпах краски, а потом вернут веру в магию с помощью мыльных пузырей и волшебных шаров. В Кировском парке Сыктывкара пройдут Всероссийский фестиваль красок, фестиваль волшебных шаров и фестиваль мыльных пузырей. Они будут сопровождаться музыкальными выступлениями, световым и мыльным шоу, костюмированным карнавалом и парадом плакатов. Стоимость билета на один фестиваль 200 рублей.

ГДЕ: Парк имени Кирова.

КОГДА: 6 июля. Всероссийский фестиваль красок — с 17 до 19 часов, фестиваль волшебных шаров — с 20 до 21 часа, фестиваль мыльных пузырей — с 21 до 22 часов.

ЧТО: Вкусный чай, благотворительность и здоровый образ жизни объединяет акция «Чайные бега». Участники платят взнос (минимальный — 100 рублей), пробегают дистанцию и в конце пьют вкусный китайский чай. На данный момент с помощью этой акции в Сыктывкаре удалось собрать более 15 тысяч рублей. Всего организаторы хотят собрать 125 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на реабилитацию сыктывкарки Насти Гелеты, страдающей от детского церебрального паралича.

ГДЕ: Мичуринский парк.

КОГДА: 7 июля в 10 часов 30 минут.

Концерт, интересные лекции и дискуссии, природа под боком - ингридиенты баркемпа

Концерт, интересные лекции и дискуссии, природа под боком - ингридиенты баркемпа

ЧТО: Баркемп — одновременно неформальная конференция с множеством спикеров и большой пикник. Мастер-классы, игры, концерт, дискуссии и лекции о веганстве, экологии, медиа, квантовой физике, театре. Насыщенная программа придется по душе разным людям. Вход бесплатный. Добраться до баркемпа можно на также бесплатном автобусе.

ГДЕ: База «Гажа вор», Сыктывдинский район, 19-й км трассы «Коччояг-Слудка».

КОГДА: 6-7 июля, с 9 до 18 часов.

ЧТО: Баттл «Трибуна С» соберет на одной площадке андеграундных поэтов, готовых схлестнуться друг с другом. Переключить внимание со словесных битв зрители смогут на музыку: в перерывах будет выступать группа «Своя компания». Зрители тоже смогут поучаствовать в веселье: для них устроят розыгрыши призов.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 6 июля в 21 час.

ЧТО: Национальная библиотека Коми отпразднует день Иваны Купалы плетением венков и дегустацией травяного и ягодного чая. На празднике расскажут об истории и традициях праздника. Также гостей ждут конкурсы и викторины. Вход свободный.

ГДЕ: Площадка перед Национальной библиотекой Коми (Советская улица, 13).

КОГДА: 5 июля в 13 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмен из Республики Коми проплывет 50 километров в открытой воде

Алексей Михайлусов хочет популяризировать здоровый образ жизни и помочь со сбором денег для лечения двойняшек с ДЦП - Вовы и Сережи Бобровых (подробности)

Суровая природа и добрые люди. Реконструкторы Коми преодолели половину пути на точной копии древнерусской ладьи

Уже две недели экипаж ладьи "Варыш" штурмует реки Коми (подробности)

Через два дня под Сыктывкаром пройдет главный интеллектуальный форум этого лета: расписание лекций

Что ждет участников баркемпа (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Корткеросе таксист торговал водкой из машины
Скоростью и количеством: МегаФон стал первым сразу в двух рейтингах
Курортный роман вскружил голову ухтинке, и она доверчиво перевела аферисту 3 млн рублей
Мама двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, рассказала о состоянии девочки
«Единая Россия» в Коми исключила из своих рядов фигурантов «дела Гайзера»
В Сыктывкаре арестовали директора турфирмы, которая обманывала своих клиентов
Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу
Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском
Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране
Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться
Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе
В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку
Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Сыктывкаре заработал новый фонтан
Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?
В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек
Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело банды экстрасенсов
Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми