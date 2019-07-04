Три фестиваля и баркемп: что ждет сыктывкарцев на выходных

Если вы ещё не отправились в отпуск, а отдохнуть хочется, то загляните в нашу подборку: она подскажет, где и как сбросить рабочее напряжение с 5 по 7 июля в Сыктывкаре. Начать можно с празднования дня Иваны Купалы, продолжить — на марафоне из трех фестивалей. Есть и другие варианты. Например, совместить баттл поэтов «Трибуна С» с благотворительным забегом либо отправиться на два дня на баркемп, где будут выступать интересные спикеры из разных уголков России.

И дети, и взрослые от души покидаются безопасной краской

ЧТО: Сначала сыктыкарцев искупают в залпах краски, а потом вернут веру в магию с помощью мыльных пузырей и волшебных шаров. В Кировском парке Сыктывкара пройдут Всероссийский фестиваль красок, фестиваль волшебных шаров и фестиваль мыльных пузырей. Они будут сопровождаться музыкальными выступлениями, световым и мыльным шоу, костюмированным карнавалом и парадом плакатов. Стоимость билета на один фестиваль 200 рублей.

ГДЕ: Парк имени Кирова.

КОГДА: 6 июля. Всероссийский фестиваль красок — с 17 до 19 часов, фестиваль волшебных шаров — с 20 до 21 часа, фестиваль мыльных пузырей — с 21 до 22 часов.

ЧТО: Вкусный чай, благотворительность и здоровый образ жизни объединяет акция «Чайные бега». Участники платят взнос (минимальный — 100 рублей), пробегают дистанцию и в конце пьют вкусный китайский чай. На данный момент с помощью этой акции в Сыктывкаре удалось собрать более 15 тысяч рублей. Всего организаторы хотят собрать 125 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на реабилитацию сыктывкарки Насти Гелеты, страдающей от детского церебрального паралича.

ГДЕ: Мичуринский парк.

КОГДА: 7 июля в 10 часов 30 минут.

Концерт, интересные лекции и дискуссии, природа под боком - ингридиенты баркемпа

ЧТО: Баркемп — одновременно неформальная конференция с множеством спикеров и большой пикник. Мастер-классы, игры, концерт, дискуссии и лекции о веганстве, экологии, медиа, квантовой физике, театре. Насыщенная программа придется по душе разным людям. Вход бесплатный. Добраться до баркемпа можно на также бесплатном автобусе.

ГДЕ: База «Гажа вор», Сыктывдинский район, 19-й км трассы «Коччояг-Слудка».

КОГДА: 6-7 июля, с 9 до 18 часов.

ЧТО: Баттл «Трибуна С» соберет на одной площадке андеграундных поэтов, готовых схлестнуться друг с другом. Переключить внимание со словесных битв зрители смогут на музыку: в перерывах будет выступать группа «Своя компания». Зрители тоже смогут поучаствовать в веселье: для них устроят розыгрыши призов.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 6 июля в 21 час.

ЧТО: Национальная библиотека Коми отпразднует день Иваны Купалы плетением венков и дегустацией травяного и ягодного чая. На празднике расскажут об истории и традициях праздника. Также гостей ждут конкурсы и викторины. Вход свободный.

ГДЕ: Площадка перед Национальной библиотекой Коми (Советская улица, 13).

КОГДА: 5 июля в 13 часов.

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