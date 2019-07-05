Эксперты о слиянии ссузов в Коми: экономия сомнительна, а увольнения реальны

Складывается ощущение, что руководители системы регионального образования изо всех сил стремятся опровергнуть народную мудрость «одна голова хорошо, а две — лучше». Такой вывод невольно напрашивается, глядя на стремление Минобраза Коми сократить число образовательных учреждений в республике.

Так, недавно региональный минобраз заявил о присоединении Сыктывкарского индустриального колледжа и Княжпогосткого политехнического техникума к Сыктывкарскому политехническому техникуму. Одновременно появилась информация об интеграции СГУ им. П.Сорокина и Коми республиканской академии государственной службы и управления.

И если колледжи и техникумы будут объединять в течение 2019-2020 годов, то слияние вузов планировали провести стремительно - завершить уже к 1 сентября. Впрочем, спустя неделю от скоропалительной идеи объединить университет и академию также внезапно и без объяснения причин отказались.

Инициаторы реформы учебных заведений обещают от подобного объединения одну выгоду - в экономии бюджета, развитии материально-технической базы, выходу на новые горизонты подготовки специалистов, открытию современных и востребованных учебных программ... Словом, один большой вуз или техникум лучше, чем два или три небольших. Однако на каждый официальный аргумент эксперты «Комсомольской правды в Коми» смогли привести свой веский довод.

АРГУМЕНТ 1. Никого из преподавателей ссузов не сократят и не уволят. Это пообещал 27 июня на брифинге Павел Ладанов, начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобраза. Чиновник уточнил: три ссуза объединятся в один путем реорганизации, при таком варианте слияния штатные сотрудники будут автоматически переведены на работу в новую организацию. В данной ситуации закон на стороне преподавателей и других сотрудников. Кому-то, возможно, придется пойти на понижение в должности, но работа будет гарантирована всем.

Реплика Георгия Мойсеенко, кандидата философских наук, экс-преподавателя КГПИ:

- Я давно не верю обещаниям никого не сокращать. Любое слияние учебных заведений приводит к уменьшению числа рабочих мест. Я помню, как при слиянии КГПИ и СГУ, всем преподавателям пединститута гарантировали трудоустройство. Но, как начался процесс реорганизации, многих преподавателей стали приглашать в ректорат на чашку чая. А после этих «бесед по душам» люди писали заявление об увольнении по собственному желанию. Первая волна увольнений прошлась по самому сильному и престижному подразделению— факультету иностранных языков. Тогда уволились лучшие преподаватели пенсионного и предпенсионного возраста. Я знаю, что работы также лишились методисты и преподаватели, которые не имели научной степени. Мне повезло, меня перевели на кафедру философии СГУ, но спустя два года назад со мной провели беседу об увольнении. Я не стал конфликтовать и ушел из вуза.

Преподаватели Индустриального колледжа написали коллективное письмо на имя министра образования Коми и главы Коми. Но судьбу ссуза все равно решили без их мнения. Фото с syktik.rkomi.ru/

АРГУМЕНТ 2. У одного крупного учебного заведения выше шансы получить средства из федерального бюджета. Зам. министра образования, науки и молодежной политики РК Максим Ганов сообщил, что ежегодно в Коми все учреждения, реализующие программу подготовки среднего профессионального образования, подают заявки на гранты минобраза России. Выигрывают только самые крупные вузы, где обучают свыше тысячи студентов и реализуется более пяти программ подготовки специалистов.

Реплика Сергея Артеева, депутата Госсовета Коми:

- В Коми в настоящее время развернулась целая кампания по оптимизации социальных отраслей и сферы образования, в частности. Но она не приведет к улучшению. Задача реформаторов - объединить процессы и оптимизировать издержки. Но почему сотрудники учреждений - высшей школы, профтехобразования узнают об этом из СМИ, а не от учредителя с объяснениями и обсуждениями в коллективах? Более того, я не помню официальных документов направленных в Госсовет Коми, где была бы прописана подробная стратегия регионального минобраза по укрупнению учебных заведений!

Напомню, профицит бюджета РК по итогам 2018 года составляет 10 млрд рублей. Поэтому любое реформирование, тем более при наличие ресурсов, не может обходиться без бюджетных инвестиций в отрасль. Я говорю о росте заработной платы, улучшении материальной базы (оборудование, учебные инструменты, условия проживания для студентов), ремонте инфраструктуры, повышении компетенций сотрудников учреждений. Вот тогда на фоне роста эффективности можно высвобождать излишние ресурсы. Пока я не видел, какие суммы выделялись из бюджета Коми на образование. Почему до сих пор нет этих показателей в сравнении за последние три года?

АРГУМЕНТ 3. Слияние учебных заведений положительно скажется на качестве подготовки кадров. Россия включена в процесс подготовки специалистов среднего образовательного звена по международным стандартам. А такой вариант преподавания предполагает новые формы экзаменов: теперь выпускникам ссузов в течение двух рабочих дней придется доказывать свою профпригодность. В региональном минобразе объяснили «КП в Коми», что для сдачи выпускных экзаменов придется закупать оборудование, переоснащать лаборатории и мастерские, расширять существующую материально-техническую базу. У небольших же учебных заведений региона возможностей выйти на новый уровень подготовки кадров нет.

Реплика Василия Золотарев, доктора исторических наук, преподавателя СГУ:

- Чтобы понять, к чему может привести оптимизация вузов и ссузов, достаточно подробно разобрать итоги присоединения КГПИ к СГУ. Я, как человек, стоявший у истоков создания СГУ, могу сказать, что это слияние уничтожило в регионе систему подготовки учителей. Был нанесен удар по репутации СГУ, который создавался по канонам классического университета — вуза, где студенты должны быть погружены в науку. Тогда как в программе педагогического института делался упор на изучение психологии и педагогики, при этом внимание уделялось именно практике — КГПИ выпускал хороших учителей. После объединения вузов в Коми рухнула система подготовки педагогических кадров, поскольку в СГУ не смогли перенять традиции и методики обучения КГПИ. Надо понимать, что за любым учебным заведением стоит богатейший опыт подготовки специалистов, наработанные методики, традиции и своя материально-техническая база. При объединении преподавателей разбросали по разным кафедрам, их кинули на новые специальности, методики потерялись, традиции были забыты.

Василий Золотарев, доктор исторических наук: "После объединения СГУ и КГПИ в Коми рухнула система подготовки педагогических кадров, поскольку в СГУ не смогли перенять традиции и методики обучения этого вуза"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

АРГУМЕНТ 4. Проект реорганизации ссузов уже подписан министром образования, науки и молодежной политики РК Натальей Якимовой. В пояснительной записке к проекту приводится финансово-экономическое обоснование объединения. Там говорится, что уже на первоначальном этапе реорганизации экономия бюджета на год составит 5 млн рублей.

Реплика Рамила Змеева, социального партнера Сыктывкарского индустриального колледжа ООО «Бетон-Инвест»:

- Не совсем понятен экономический эффект в размере 5 млн рублей от реорганизации образовательных учреждений. Судя по финансово-экономическому обоснованию, экономию денежных средств планируется достичь только за счет сокращения административно-управленческого персонала присоединяемых учреждений. Однако авторами проекта не учитывается то, что при увеличении числа студентов и работников укрупненного образовательного учреждения, увеличится административно-управленческий персонал. В связи с увеличением объема работ у некоторых категорий работников могут увеличиться стимулирующие выплаты. Таким образом, фонд оплаты труда укрупненного образовательного учреждения останется примерно таким же, как и у трех учреждений сейчас. В пояснительных документах к проекту постановления нет обоснованных расчетов экономической выгоды. Мы считаем, что экономическая выгода от реорганизации учреждений не совсем очевидна.

Для сравнения

5 млн руб. – экономия за год от реорганизации трех ссузов в Коми

3,6 млн – стоимость Дня города-2019 в Сыктывкаре

730 тыс. – цена одной конструкции в виде шара для Мичуринского парка.

2,3 млн – стоимость оцифровки захоронений в пгт. Краснозатонский.

2 млн – столько потратят в Сыктывкаре на уничтожение борщевика этим летом.

О том, что ссузы планируют объединить, преподавателям никто не удосужился сообщить. О переменах в своих колледжах они узнали из СМИФото: Наталия БЕШКАРЕВА

АРГУМЕНТ 5. Процесс укрупнения учебных заведений происходит по всей стране. Эту тенденцию уже невозможно остановить. К примеру, в Калининградской области, где проживает около 1 млн человек, после объединения осталось только 14 ссузов. Слияние учебных заведений пойдет на пользу системе образования, убеждены чиновники минобраза Коми.

Реплика Николая Зюзева, доктора философских наук, профессора СГУ.

- Я много лет проработал в Канаде и знаю, что там не практикуется слияние вузов. Наоборот, в Канаде каждый вуз стремится развиваться, наращивать собственную базу, увеличивать количество студентов и преподавателей. Там идет конкуренция на уровне привлечения талантливой молодежи, одаренных студентов, которым предоставляют возможность получить высшее образование бесплатно. Заботясь о престиже вуза, туда стремятся пригласить высококлассных преподавателей. В Канаде университеты заинтересованы в развитии и укрупнении, при этом каждый вуз борется за свою репутацию.

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