В столице Коми жильцы дома на улице Морозова не могут получить доступ в подвал

В столице Коми жильцы многоэтажки по улице Морозова,117"а" не могут получить доступ в подвальное помещение. Дом был построен в 2006 году, уже тогда застройщик приобрел подвал в частную собственность. Владелец площадей решил оградить доступ на свои территории и закрыл помещения на замок. Так жильцов дома лишили возможности проверить состояние тепловых сетей и общедомового теплового счетчика. Об этой ситуации рассказал сегодня на прямой линии в Общественной палате Коми председатель ТСЖ "Морозова 117 а" Андрей Александров.

- Подвал закрыт, а жильцы завалили меня жалобами по поводу крыс. Как мне проводить дератизацию, если мне никто не предоставляет ключи от подвальных помещений? - задал риторический вопрос Андрей Александров.

Руководитель товарищества подчеркнул, что не может в полной мере выполнять свои обязанности. У него нет даже элементарного доступа к тепловым сетям.

- Доступ к коммуникациям перекрыт незаконно, вы имеете право в судебном порядке добиваться выдачи вам ключей, - внесла ясность в ситуацию Ольга Микушева, первый заместитель руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора.

- Я уже судился, но суд встал на сторону застройщика, - сообщил руководитель ТСЖ.

Более того, владелец подвальных помещений заявил о краже из подвала краски и строительных материалов. Свой ущерб он оценил в 400 тысяч рублей.

- Подать заявление о краже можно на какую угодно сумму, но уже следователь должен разбираться хранилась ли там краска, по какой цене приобретался товар и в какого было его состояние на момент кражи. В вашем случае оснований для возбуждения уголовного дела может и не быть, - успокоил руководителя ТСЖ приглашенный на прямую линию прокурор Игорь Колесников.

Представитель надзорного органа пообещал взять ситуацию под личный контроль и пригласил Андрея Александрова на прием.

Отметим, что прямая линия проходила в Общественной палате Коми по инициативе Дарьи Шучалиной, члена палаты, руководителя рабочей группы по вопросам ЖКХ, руководителя проекта "ЖКХ Контроль". По ее словам Палата проводит объемную работу с населением, консультируя граждан по жилищно-коммунальным проблемам. Чаще всего люди жалуются на работу управляющих компаний. Благодаря советам и рекомендациям ОП за последнее время в Коми появилось 4 ТСЖ и 10 советов многоквартирных домов.

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