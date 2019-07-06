В Княжпогостском районе ищут свидетелей гибели мужчины

В Княжпогостском районе обнаружили труп мужчины, правоохранители ищут свидетелей его гибели. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказали в ведомстве, тело обнаружили 1 июля вблизи села Шошка, на 25-м километре автодороги Ракпас-Жигановка-Мещура. Судя по внешним признакам, есть вероятность, что погибший стал жертвой ДТП.

– Всех возможных очевидцев происшествия в полиции просят позвонить в полицию Княжпогостского района по телефонам: 8 (82139) 2-37-41, 02 и 102. Или обратиться в отдел ГИБДД по Княжпогостскому району по адресу: город Емва, улица Дзержинского, дом 106, кабинет 5. Контактные телефоны: 8 (82139) 23794/23793, – говорится в сообщении.