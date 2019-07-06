2019-07-06T14:58:02+03:00
Общество

В Княжпогостском районе ищут свидетелей гибели мужчины

Возможно, он умер после ДТП
Поделиться:
Тело нашли неподалеку от села ШошкаТело нашли неподалеку от села ШошкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Княжпогостском районе обнаружили труп мужчины, правоохранители ищут свидетелей его гибели. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказали в ведомстве, тело обнаружили 1 июля вблизи села Шошка, на 25-м километре автодороги Ракпас-Жигановка-Мещура. Судя по внешним признакам, есть вероятность, что погибший стал жертвой ДТП.

– Всех возможных очевидцев происшествия в полиции просят позвонить в полицию Княжпогостского района по телефонам: 8 (82139) 2-37-41, 02 и 102. Или обратиться в отдел ГИБДД по Княжпогостскому району по адресу: город Емва, улица Дзержинского, дом 106, кабинет 5. Контактные телефоны: 8 (82139) 23794/23793, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В сыктывкарской Сосновой поляне появятся дороги и освещение
Суд не разрешил властям Сыктывкара выселить людей из аварийного жилья
В Троицко-Печорском районе женщина хотела продать дом и лишилась 40 тысяч
В Сыктывкаре на неделю перекрыли улицу Станционную
Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы
В Корткеросе таксист торговал водкой из машины
Скоростью и количеством: МегаФон стал первым сразу в двух рейтингах
Курортный роман вскружил голову ухтинке, и она доверчиво перевела аферисту 3 млн рублей
Мама двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, рассказала о состоянии девочки
«Единая Россия» в Коми исключила из своих рядов фигурантов «дела Гайзера»
В Сыктывкаре арестовали директора турфирмы, которая обманывала своих клиентов
Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу
Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском
Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране
Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться
Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе
В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку
Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Сыктывкаре заработал новый фонтан
Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?
В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек
Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело банды экстрасенсов
Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми