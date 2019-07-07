2019-07-07T14:24:56+03:00
Общество

Вузы Коми попали в рейтинги российских университетов

Их охарактеризовали как слабые
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В рейтинги попали вузы Сыктывкара и УхтыВ рейтинги попали вузы Сыктывкара и УхтыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Вузы Республики Коми попали в рейтинги российских высших учебных заведений. Соответствующее исследование провел портал univer.expert.

Так, в рейтинг классических университетов «Национальное признание» попал Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. Этот вуз квалифицировали как слабый и поставили его на 78-е место из 99 возможных. Первые строчки в этом топе занимают Московский государственный университет имени Ломоносова национальный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики (Москва), Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) и Казанский (Приволжский) федеральный университет. В общем рейтинге Сыктывкарский университет занял 312-е место.

Ухтинский государственный технический университет попал сразу в два рейтинга. В общем списке вузов он расположился на 350-м месте, а в рейтинге технических вузов – на 100-м. В обоих случаях университет квалифицировали как слабый вуз.

Кроме того, Коми республиканская академия государственной службы и управления заняла 31-место в рейтинге социально-экономических вузов. Это учебное заведение также квалифицировали как слабое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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