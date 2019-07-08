Сотни мыльных пузырей, бои красками и волшебство: летние фестивали в Сыктывкаре

В субботу сыктывкарцев сначала искупали в мыльных пузырях, потом - засыпали краской и устроили для них концерт с волшебными шарами. Арт-проект "Вместе зажигаем" организовал в парке имени С.М. Кирова Всероссийский фестиваль красок, фестиваль волшебных шаров и фестиваль мыльных пузырей. Каждое мероприятие нашло свою аудиторию.

Первым стал фестиваль мыльных пузырейФото: Дарья ЮДИНА

Первым на очереди стал фестиваль мыльных пузырей. Площадка в парке, где проходил фестиваль, собрала много мам с детьми. Они с удовольствием выдували мыльные пузыри с помощью разных фигурных палочек - сыктывкарское небо точно не видело столько радужных шариков за раз.

Мамы тоже вспомнили детствоФото: Дарья ЮДИНА

Для тех, кто хотел выдуть радужный пузырь побольше, поставили тазики с мыльной водой. Волонтеры помогали создавать мыльные пузыри с помощью ниток и показывали мастер-класс, удерживая недолговечные пузыри в руках.

Выдувались радужные шарики разными способамиФото: Дарья ЮДИНА

Подкреплялось веселье общением с аниматорами в костюмах трансформера и фиксика. Дети обступили их, чтобы поиграть.

Сердцем праздника было мыльное шоуФото: Дарья ЮДИНА

Центром праздника стало мыльное шоу. Огромные пузыри, которые отправляла наверх ведущая, включали у горожан охотничьи инстинкты: все, особенно дети, поднимали руки и тянулись поближе, чтобы лопнуть их.

Непосредственные дети, танцевали не останавливаясьФото: Дарья ЮДИНА

Охота шла под музыку и танцы: пройти по площадке, не натолкнувшись ни на одного радостного ребенка, было невозможно.

В конце ведущая и зрители поиграли в мячФото: Дарья ЮДИНА

Завершился фестиваль игрой в мяч. Два больших шара, похожих на мыльные пузыри, перекидывались от ведущей к зрителям. Люди дружно отправляли мячи на сцену. Под конец фестиваля многие были буквально в мыле. Особенно это было заметно по волосам, на которых образовалась мыльная пена.

Сыктывкарцы без боязни бросались краскойФото: Дарья ЮДИНА

Следующим в парке прошел фестиваль красок. К месту, где продавались билеты, тянулась многометровая очередь. Ещё до начала фестиваля на площадке были заметны цветные всполохи: участника, прошедшие первыми, стали бросаться красками, не дожидаясь команды "старт".

Остаться чистым было невозможноФото: Дарья ЮДИНА

Бои красками были жаркими: зайдя на площадку, невозможно было остаться чистым. Взрослые гонялись за детьми, дети - за ними, даже влюбленные стремились пометить друг друга краской. Если порошка не оставалось, собирали просыпанную краску с асфальта.

Те. кто остался без "оружия" , собирали цветной порошок с асфальтаФото: Дарья ЮДИНА

Атаки были разными. Кто-то украдкой, пока жертва делала селфи, подходил и хлопал по плечу или по спине. Кто-то высыпал краску на ладони и дул на других. Третьи действовали открыто:

- Слишком белая! Фиолетового не хватает!

Люди выбирали разные способы, чтобы достать жертвуФото: Дарья ЮДИНА

Четвертые выбрали прямолинейную тактику и бегали за противниками, удерживая краски в руках. Некоторые даже просили разрешение оставить цветной отпечаток. В итоге, камерам на телефонах улыбались люди, сплошь покрытые краской: волосы, одежда, тело - все было цветным. Некоторые умудрились покрасить даже языки.

Некоторые просили разрешение, чтобы оставить отпечатокФото: Дарья ЮДИНА

Фиолетовый, зеленый, желтый, розовый - сыктывкарцев разукрасили во все цвета радуги и не только. Кидались красками люди без боязни: цветные порошки состоят из растительных компонентов, поэтому они безопасны для здоровья и легко отстирываются.

Сыктывкарцы делились красками друг с другомФото: Дарья ЮДИНА

Во время фестиваля сыктывкарцы показали свое дружелюбие: незнакомые друг с другом люди без лишних вопросов делились красками и обнимались. Те, кто не смог зайти на площадку и наблюдали за праздником, взобравшись на ограду, также получили краску из рук участников фестиваля.

Так горожанам предлагали пообниматьсяФото: Дарья ЮДИНА

Бои красками прерывались на танцы под поп-музыку и конкурсы, устраиваемые ведущим. Призом служили пакетики с краской.

Дети забирались повыше перед залппомФото: Дарья ЮДИНА

Несколько раз участники пускали цветные залпы, подкидывая краски в небо. Дети сажались на шею родителей и старших братьев,чтобы сделать это.

По команде ведущего люди пускали цветные залпыФото: Дарья ЮДИНА

После громкого и бурного веселья с пузырями и красками наступила пора магии и романтики. Ближе к вечеру стартовал фестиваль волшебных шаров.

Последним был фестиваль волшебных шаровФото: Дарья ЮДИНА

На этом фестивале концертная программа была самой объемной. Горожане насладились живой игрой на скрипке от Антона Платова и увидели сальсу в исполнении "Танцующих людей".

Романтики добавила живая музыка от скрипачаФото: Дарья ЮДИНА

Романтический вечер бодро разбавили барабанным шоу. Кульминацией фестиваля стало огненное шоу. Фаерщик из "Firefly" зажег на сцене в прямом смысле: он лихо подкидывал и перекидывал из одной руки в другую огненные снаряды и эффектно завершил выступление, устроив пиротехническое шоу.

Для зрителей устроили барабанное шоуФото: Дарья ЮДИНА

Так закончился фестивальный день в Сыктывкаре. Те, кто посетил фестивали, уходил домой счастливыми. Те, кто не смог побывать на празднике, смогут сделать это в следующем году: арт-проект "Вместе зажигаем" хочет вернуться с фестивалями в столицу Коми.

Фаерщик зажег во всех смыслах словаФото: Дарья ЮДИНА

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