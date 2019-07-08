"Сложно прогнозировать, приживутся ли массово посаженные липы и клены в Сыктывкаре," - ученый-биолог Игорь Далькэ

В столице Коми идет активное озеленение улиц. Недавно исторический центр города - улицы Советская, Куратова, Интернациональная и Ленина - украсили 76 кленов и лип. Планируется, что в августе молодые саженцы появятся на улице Коммунистической.

Для высадки использовали липы и клены высотой от 3,5 метров. Эти деревья растут компактно, имеют красивую крону и неприхотливы в уходе, сообщается в официальном пресс-релизе администрации Сыктывкара. Однако читатели "КП в Коми" выражают сомнения по поводу того, приживутся ли теплолюбивые растения в наших северных широтах. Как известно, липы и клены отлично растут в средней полосе России. В столице Коми не так уж и много деревьев данного рода.

Сомнения наших читателей развеяла Нина Ананина, известный эколог. Она уверена, что молодые саженцы легко переживут даже самые крепкие морозы в нашем северном городе. И это легко объяснимо: в столице Коми высажены сорта, которые уже прошли испытания холодом - они были выращены под Сыктывкаром.

- Клены и липы - идеальные деревья для нашего города. Они прекрасно приживаются в наших северных широтах и отлично впишутся в городской ландшафт. Я считаю это идеальным решением для столицы Коми, - высказала свое мнение "КП в Коми" Нина Ананина.

Клены и липы растут не столь быстро, как, например, тополи. Эколог уверена, что эти деревья с их гибкими стволами и ветками не сломаются из-за резких порывов ветра, поэтому во время бури не будут представлять серьезной угрозы для городских построек и автомобилей. А их широкие листья смогут принять на себя городскую пыль и обогащать город кислородом.

Ученый-биолог Игорь Далькэ, напротив, сомневается в правильности решения городских властей.

- Я не могу назвать эту идею хорошей. В Сыктывкаре, конечно, есть примеры, когда липы и клены удачно приживались в холодной почве. Но сейчас очень сложно прогнозировать, смогут ли адаптироваться те деревья, что были массово посажены на улицах города, - поделился своим мнением Игорь Далькэ.

Словом, только время покажет, насколько разумной была идея озеленять Сыктывкар липами и кленами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лысый спуск к лысому парку»: горожане недовольны вырубкой деревьев на улице Коммунистической в Сыктывкаре

Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пни (подробности)