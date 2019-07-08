Сыктывкарскому проекту "Сытый гражданин" нужны волонтеры

В январе 2018 года в Сыктывкаре появился проект «Сытый гражданин». В рамках него общественники и волонтеры города помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Помогают по-разному: организовывают раздачу еды, средств личной гигиены, восстанавливают документы и оказывают юридическую поддержку.

Сейчас общественник Илья Костин объявил о наборе волонтеров для проекта «Сытый гражданин».

- Пункты питания работают бесперебойно - в любую погоду, при любых обстоятельствах. Раз в месяц всем нуждающимся выдаются гигиенические наборы - средства первой необходимости. Правовая и юридическая помощь оказывается по обращению - кому-то требуется просто помочь восстановить утерянные документы, с кем-то пройти непростой путь получения инвалидности. Мы всегда нуждаемся в участии добрых людей, - отмечают организаторы.

«Сытому гражданину» требуются:

Координатор волонтеров (удаленно!)

Человек, ответственный за бесперебойную работу точки, физическое участие не обязательно, но необходимо умение работать в режиме многозадачности: распределять задачи готовки, доставки, раздачи, координировать по адресам, телефонам и времени. Работа удаленная, но требует погружения, внимательности и нахождения на связи в часы кормления, чтобы в форс-мажорной ситуации быстро найти решение.

Активисты проекта - Дмитрий Бульдин, Илья Костин и Николай ШпаковФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Повар

Меню простое, но готовить нужно много. На текущий момент это горячий обед для 20-30 человек в городе и 50 человек в Эжве. Часть продуктов вам предоставят, часть нужно докупать самостоятельно, сохраняя чек для возврата денег. Посуда нужного литража имеется – ее вам привезут и заберут.

Логист

Нужен пустой багажник (или место в салоне) и готовность забрать обед и привезти на нужное место. Ноша нелегкая, порядка 30 кг, поэтому на этой позиции будут особенно рады физически крепким мужчинам. Обращаться могут и автоледи, но в этом случае вам назначат мужчину-напарника. Важно располагать временем - 1,5 - 2 часа на все. После раздачи посуду необходимо отвезти повару следующего дня кормления.

Копирайтер (удаленно!)

Проект нуждаемся в помощи по написанию статей с целью популяризации идеи помощи и освещения проблемы бездомности, а также составлению постов об отдельных лицах - волонтерах.

Раздающий

Помогает раздавать еду на точке - горячее и чай. Важно убедиться, что после раздачи не осталось мусора.

Погрузчик

Помощь в погрузке обеда часто требуется, когда логист - хрупкая девушка. Здорово, если погрузчик готов помочь с раздачей еды на точке. Временной ресурс - 1.5-2 часа, так как погрузчик осуществляет весь цикл доставки вместе с логистом - забрать-раздать-увезти новому повару.

Чтобы стать волонтером, можно заполнить анкету или написать координатору Светлане Кочановой.

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