Полиция Сыктывкара разыскивает вандалов, которые осквернили Стефановскую площадь

Сотрудниками УМВД Сыктывкара проводится проверка по факту нанесения на трибуне перед памятником В.И.Ленину, который расположен на Стефановской площади столицы Коми, надписи.

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что граффити было нарисовано неизвестными с ночь с 7 на 8 июля. В настоящее полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения с целью установления авторов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. По итогам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/719012" frameborder="0"></iframe> Нанесения надписи на трибуну перед памятником В.И.Ленину.Ольга СОЛОВЕЙ

МВД по Республике Коми напоминает об ответственности за нанесение надписей и граффити в общественных местах.

Согласно статье 7.17. Кодекса об административных правонарушениях РФ, уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей (значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей)

Согласно статье 20.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.

Стоит помнить, что за несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, но не достигших 16 лет, административную ответственность несут родители по ст.5.35. (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот рублей).

За совершение правонарушений, связанных с нанесением граффити и надписей, может грозить и уголовная ответственность.

Так, согласно статье 214 Уголовного кодекса РФ, вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, может наказываться штрафом в размере до сорока тысяч рублей, а также арестом на срок до трех месяцев. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, могут наказываться ограничением, а также лишением свободы на срок до трех лет.

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