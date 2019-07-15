В Воркуте горела углеобогатительная фабрика шахты "Воркутинская"

В Воркуте ликвидирован пожара в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская". По сведениям пресс-службы АО "Воркутауголь", возгорание произошло при проведении сварочных работ. Сейчас идет эвакуации 244 работников подземной группы.

Тревожный звонок о пожаре поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях с 13:24. На место происшествия выехали расчеты Воркутинского горно-спасательного пожарного гарнизона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КомиФото: Предоставлено "Комсомолке"

К моменту прибытия первых подразделений огонь успел перекинуться с 4 этажа на кровлю здания. К этому времени из здания самостоятельно вышли 38 работников. Погибших и пострадавших нет.

Пожар на "Воркутинской".Видео группа "ТНТ Воркута" в соцсети "ВКонтакте"

На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Всего в тушении пожара задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек.

В 15:10 огонь был ликвидирован.

Ввиду вероятности попадания дыма в вентиляционную систему шахты «Воркутинская» принято решение о выводе находящихся на смене 244 работников подземной группы.

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