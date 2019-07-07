В Сыктывкаре построят детский сад с бассейном

В сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит построят новый детский сад. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации составляла3 миллиона 886 тысяч рублей. Однако ООО «Институт по инженерным изысканиям и проектированию объектов строительства» «Кировстройпроект» было готово сделать все необходимые работы за 2 миллиона 947 тысяч. Это и позволило компании выиграть аукцион.

Детский сад будет строиться по аналогичному проекту, разработанному в Кирове. В Нововятском районе города построили ясли-сад на 270 мест. В здании предусмотрены музыкальный, физкультурный и кружковые залы, а также бассейн. Документацию должны подготовить не позднее 20 марта 2020 года. Когда детский сад построят, пока не уточняется, но известно, что он будет находиться на улице 65-летия Победы.

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