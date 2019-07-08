2019-07-08T16:54:34+03:00
Общество

Ради освещения и Wi-Fi: в печорском парке продолжают вырубать деревья

Ранее мэрия города обещала больше этого не делать
Евгений Никитин
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Фото: Иван ПьянковФото: Иван Пьянков
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В июне в Печоре началась реконструкция парка Победы. Местные жители с нетерпением ждали, когда место отдыха горожан приведут в порядок, но их ждало разочарование. Преображение началось с массовой вырубки столетних деревьев. После волны массового недовольства, мэрии пришлось объяснять случившееся.

В администрации отметили, что они пытались привести парк Победы к тем нормативам, которые предъявляют к парковой зоне. Так, по правилам в парке площадью 2,45 га может размещаться 300-350 деревьев. Сейчас же в городской зоне отдыха растет 977 деревьев. Поэтому из-за такой плотности у деревьев происходит деформация крон, вытягиваются стволов, отмирают ветки. И хотя за несколько дней благоустройства в парке вырубили всего 2% насаждений, а значит мэрия не привела его к тем нормам парковых зон, она решила прислушаться к мнению жителей. Сейчас в парке вырубку остановили и пообещали не уничтожать больше сосны и кустарники.

Фото: Иван Пьянков

Фото: Иван Пьянков

Однако на днях печорский депутат Иван Пьянков вновь забил тревогу. Он написал обращение к печорскому природоохранному межрайонному прокурору Николаю Василенко. По словам народного избранника, в парке Победы возобновились производственные работы.

- На этой неделе парк вдоль и поперек изрыт траншеями глубиной около 80 см, видимо, для прокладки кабеля под освещение или организацию зоны свободного Интернета. Корни деревьев торчат наружу. Почвенный покров нарушен. Создана опасность для гибели оставшихся в парке после варварской вырубки деревьев. Обещали оставить парк Победы в покое. Но, нет, добивают, - возмущается Иван Пьянков.

Депутат просит прокурора проверить факт вырубки деревьев и принять меры реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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