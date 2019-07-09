Доктор Княж: в Сыктывкаре лошадь помогает детям с аутизмом и параличом

Лошадь – давний помощник человека в хозяйстве, надежный партнер по спорту и развлечению. Но мало кому известно, что эти животные еще могут служить и врачами. Лечение, при котором больной взаимодействует с лошадью, называется иппотерапия. И чаще всего этот метод используют в лечении аутизма, центрального паралича и артрита.

На занятия лучше ходить не меньше 3 раз в неделюФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре такие необычные занятия уже не первый год проходят в конноспортивной школе в селе Выльгорт. Все это время их проводит 17-летний конь по кличке Княж, который приехал в столицу Коми из Княжпогостского района. Врач-иппотерапевт Надежда Попова рассказала «КП-Коми», что с первой минуты знакомства с ним поняла, что он идеальный кандидат для лечебной физкультуры.

7-летней Даше Княж помогает справиться с ДЦПФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- У Княжа невероятно стойкая психика, которая необходима для проведения иппотерапии. Во время занятий мы долго ходим с конем по кругу, иногда в закрытом манеже. Не каждое животное сможет выдержать именно такой монотонный ритм. Еще Княж отлично взаимодействует с детьми: бережно берет у них еду с рук, спокойно реагирует на их плач, эмоции, - подчеркнула Надежда Попова.

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Для стороннего человека иппотерапия выглядит странно. Ребенок во время занятия садится на лошадь то задом наперед, то ложится на живот или спину, а то даже едет вниз головой.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Для стороннего человека иппотерапия выглядит странно. Ребенок во время занятия садится на лошадь то задом наперед, то ложится на живот или спину, а то даже едет вниз головой. Но каждая поза помогает улучшить определенные навыки, объясняет Надежда. Например, когда ребенок сидит на Княже задом наперед, эта поза развивает координацию, укрепляет руки и плечи. Колебания лошади во время езды снимают спастичность (то есть повышают эластичность мышц), улучшается амплитуда суставов. А после занятия дети всегда благодарят своего врача – кормят его прямо с рук. Надежда отмечает, что это тоже часть терапии, так как у ребенка меняется общий эмоциональный фон.

Мир переворачивается во время иппотерапииФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Дети обожают этот момент. Приносят Княжу морковку или хлеб. Когда он слизывает еду с рук, то они смеются на всю округу, - радуется вместе с подопечными Надежда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/719044" frameborder="0"></iframe> Иппотерапия в Сыктывкаре. Даша и Княж..Ольга СОЛОВЕЙ

А в конце нужно покормить КняжаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Мнение родителей

Елена Сажина с 7-летней Дашей, диагноз – ДЦП:

- Даша ходит на цыпочках и не может выполнять половину движений, которые по силам другим детям. Например, не может встать на корточки – сразу падает назад. У нее не выпрямляются руки, она пишет только левой. На иппотерапию мы ходим с трех лет. Занятия помогают укрепить мышцы. Ведь во время катаний нужно держать осанку, выполнять комплекс упражнений. Раньше она даже колготки не могла сама надеть, была деревянная. Сейчас ее состояние улучшилось. Княж, конечно, не выпрямит ей ноги, но эффект чувствуется.

Марина Михайлова с 6-летним Сергеем, диагноз – ДЦП:

- У Сергея спастика – потеря эластичности суставов. При иппотерапии мышцы расслабляются. Сначала Сережа ездит на лошади вместе с инструктором. Но последний круг может проехать самостоятельно, потому что за 30 минут он расслабляется и способен сам держаться в седле.

Мама Сережи идет с ним рядомФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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