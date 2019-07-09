Представитель ЛУКОЙЛ-Коми принял участие в Форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета

Председатель Совета молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми Альфис Саматов стал участником представительного международного форума, который в России прошел впервые и собрал 1 100 делегатов из 62 стран. Встреча представляет собой уникальную платформу для обмена опытом, новейшей информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли.

Ключевой темой шестого Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета стала «Трансформация энергетики: карта будущего». В пленарном заседании по заявленной теме приняли участие министры энергетики: Парвиз Шахбазов (Азербайджан), Канат Бозумбаев (Казахстан) и Александр Новак (Россия), а также Президент Мирового нефтяного совета Тор Фьйеран.

На следующем пленарном заседании обсуждалась не менее познавательная для молодых делегатов тема «СЕО-2030: что требуется от будущих лидеров». Здесь своими мыслями и опытом делились топ-менеджеры, добившиеся в отрасли значительных успехов. В их числе – старший вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров.

Не менее увлекательными и полезными стали тематические обсуждения по самым актуальным вопросам отраслевой повестки дня и молодежные технические сессии, где молодые специалисты презентовали свои исследования.

На международном форуме республику представлял председатель Совета молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми Альфис Саматов

При выборе образовательных площадок Альфис Саматов сделал ставку на профессиональную деятельность – строительство скважин и молодежную политику. Он рассказал, что с первого дня участники из дочерних структур компании «ЛУКОЙЛ» работали в команде:

– Нас собралось восемь человек. Мы вместе посещали пленарные сессии, делились тезисами с тематических площадок, которые были у каждого свои. Выезжая на такие мероприятия, получаешь новые идеи и пути их реализации. Это заряд на долгие месяцы работы.