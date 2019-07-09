2019-07-09T12:48:22+03:00
Недвижимость

Как в Сыктывкаре проходит летняя дорожная компания

До сентября в городе приведут в порядок еще семь улиц
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре в разгаре ремонтно-дорожная кампанияВ Сыктывкаре в разгаре ремонтно-дорожная кампанияФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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На общегородской планерке в мэрии Сыктывкара рассказали, как проходит дорожная компания в городе.

Как рассказал и.о. начальника Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Аркадия Горбицкого, в этом году Сыктывкар впервые принял участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках него 85% дорожного полотна будут приведены в нормативное состояние, сейчас эта цифра достигает 30%.

На сегодня уже завершены работы по улицам Петрозаводская (от ул. Тентюковская до Октябрьского проспекта), Корткеросская, Южная, Гаражная, Старовского (от ул. Катаева до ул. Коммунистическая), Печорская (от ул. Энгельса до ул. Индустриальная), Кутузова, Энгельса, Чернова Катаева, Кирова и в районе промышленного узла «Дырнос» - промышленного узла «Южный» (ул. Лесопарковая - от ул. Сысольское шоссе до дома №9 по ул. Лесопарковая и от дома №1/30 по ул. Лесопарковая до ул. Морозова).

До конца лета будут отремонтированы автомобильная дорога «Подъезд к мкр. Ручейный» (от ул. Лесопарковая до водопропускной трубы на ул.Ручейная, от дома №34 по ул. Ручейная до ул.Дырнос), ул. Бабушкина, ул. Старовского (от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова), ул. Орджоникидзе (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Станционная (от ул. Железнодорожная до дома №21/1 и от ул. 2-я Новосельская до ул. Маркова), ул. Карла Маркса (от ул. Печорской до ул. Крутой и от ул. Орджоникидзе до дома №229 по ул. Карла Маркса), ул. Колхозная (от ул. Советская до ул. Мичурина).

В Эжвинском районе уже завершена реализация нацпроекта»Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Там отремонтированы автомобильная дорога от ул.Лесная до с/о «Панель», от ост.Черемушки до с/о Парма-3, ул.Островского (от ул. Лесная до ул.Молодежная; от ул. Молодежная до ул.Эжвинская), ул.Мира (от ул. Маяковского до Школьного переулка; от ул.Комарова до ул.Славы) и ул.Космонавтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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