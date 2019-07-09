Сыктывкарские врачи выступили в защиту Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве ребенка

Калининградского неонатолога Элину Сушкевич, обвиняемую в убийстве недоношенного младенца, поддерживают коллеги по всей стране. Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург… На днях к акции поддержки присоединились сыктывкарские коллеги из роддома Кардиологического диспансера. Фотографию с плакатом #яэлинасушкевич они опубликовали в Instagram.

Детского реаниматолога из Калининграда Элину Сушкевич обвинили в убийстве младенца ради статистики. Как считает следствие, исполняющая обязанности главврача роддома Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич сделали ребенку смертельную инъекцию и записали его как умершего до рождения. По мнению следователей, врачи посчитали, что ребенок все равно не выжил бы, а смерть во время оказания помощи могла испортить статистику и, в конечном счете, карьеру руководителя.

Сообщество врачей в обвинения не верят. В защиту Элины Сушевич выступили тысячи врачей с разных уголков страны, которые уверены — врач спасала ребенка, а от смерти не застрахован никто. «Врачи — не боги. Это удар в спину всем неонатологам», - пишут медики. В защиту неонатолога, в том числе, выступили выступили главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

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