2019-07-16T16:46:30+03:00
Общество

В Троицко-Печорске из-за ливня погрузился в воду жилой дом

В подъездах вода стоит почти по колено
Алиса КОЗЛОВА
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Этим летом после дождей дом №23 на улице Савина оказывается подтоплен. Фото: Надежды СоколовойЭтим летом после дождей дом №23 на улице Савина оказывается подтоплен. Фото: Надежды СоколовойФото: vk.com
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В редакцию "КП в Коми" пришло сообщение от жительницы Троицко-Печорска Надежды Соколовой. Женщина пожаловалась, что из-за сильного дождя оказался подтоплен двухэтажный жилой дом на улице Савина, 23

Вода заливает лестничную площадку и захватывает первые две ступени лестницы. Фото: Надежды Соколовой.

Вода заливает лестничную площадку и захватывает первые две ступени лестницы. Фото: Надежды Соколовой.

Ночью в селе гремела гроза, и дождь стоят сплошной стеной. А утром Надежда увидела, что в подъезде ее дома стоит вода. Затопило даже первые две ступени на лестнице. Из любопытства женщина измерила линейкой уровень воды, оказалось, 15 сантиметров от пола. К этому стоит прибавить затопленный подвал. К счастью, в квартиры вода не попадает.

Уровень воды в подъезде - 15 сантиметров. Фото: Надежды Соколовой

Уровень воды в подъезде - 15 сантиметров. Фото: Надежды Соколовой

- Этим летом уже не в первый раз после дождя дом оказывается подтоплен, раньше никогда такого не было. В июне несколько раз заливало подъезды, но потом вода уходила, - сообщила "КП в Коми" Надежда Соколова.

Жильцы добираются до квартир по доскам. Фото: Надежды Соколовой

Жильцы добираются до квартир по доскам. Фото: Надежды Соколовой

Жильцы дома уже обращались в управляющую компанию. Но комунальщики не собираются помогать гражданам, пока те не погасят долги перед ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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