2019-07-17T18:09:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре впервые пройдет "Комикс-марафон"

Творческий интенсив завершится фестивалем популярной культуры «Сыркон ЛЕТО»
Наталия БЕШКАРЕВА
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На "Комикс-марафон" участников ждут онлайн-встречи с художниками и тематические интеллектуальные игры в стенах Юношеской библиотеки Фото предоставлено vk.com/comicseriesНа "Комикс-марафон" участников ждут онлайн-встречи с художниками и тематические интеллектуальные игры в стенах Юношеской библиотеки Фото предоставлено vk.com/comicseriesФото: vk.com
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Любители комиксов Сыктывкара станут участниками уникального проекта, который прокатится этим летам по нескольким городам России. Целую неделю, с 12 по 18 августа, в столице Коми будет продолжаться "Комикс-марафон". Принимать профессиональных комиксистов и тех, кто увлечен комиксами, мангой и рисованными историями, в эти дни будет Юношеская библиотека. Идейным родителем этого всероссийского проекта является Российская государственная библиотека для молодежи Москвы.

Как рассказал организатор "Комикс-марафона" в Сыктывкаре Прокопий Уляшев, до столицы Коми проект побывает в Москве, Екатеринбурге, Калининграде и Санкт-Петербурге, а после отправится в Ижевск, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород. Причем, по его словам, Сыктывкар входит в число городов с самым активным сообществом фанатов комиксов. В течение недели в библиотеке будут проходить лекции о комиксах и мастер-классы, встречи с отечественными и зарубежными комиксистами, выставки, ярмарки комиксов, творческие мастерские.

- Основной акцент будет сделан на мастер-классы в формате онлайн. Уже подтвердили свое участие несколько молодых художников. Нас ждут встречи с автором комикса «Клава и последняя жизнь», самого продаваемого русского комикса в 2018 году, - Евгенией Кундозеровой, а также с Еленой Мурзиной, автором комикса «Детектив мопс». На онлайн-связь выйдет переводчик франко-бельгийских комиксов, в том числе серии про «Астерикса», - Михаил Хачатуров. Из Российской библиотека для молодежи приедет исследователь комиксов Юлия Канунникова. Договариваемся и с другими представителями российской комикс-индустрии, - рассказал о главных спикерах "Комикс-марафона" Прокопий Уляшев.

Участников жду не практические мастер-классы о технике рисования, а теоретические лекции, касающиеся идей, сюжетов и продвижения комиксов. Например, успешные художники поделятся секретом, как создать такой комикс, чтобы им заинтересовался издатель, как выйти на самого издателя, как сюжет привлечет читателя.

Как пояснил сыктывкарский организатор, центральным событием марафона станет интенсив «24 часа комиксов». Во всех городах, где проходит всероссийский проект, участники создают единый большой комикс "Воронки времени", соединяя его из разных частей. Свой фрагмент в течение суток нарисует команда начинающих комиксистов из Сыктывкара. Причем, по сюжету общего комикса "Воронки времени" в каждом из городов с героями случится своя история, в которой отразятся характерные особенности региона. После завершения всероссийского марафона большой комикс покажут на итоговом фестивале в Москве сначала в виде выставки, а потом сборника.

Недельный марафон завершится фестивалем популярной культуры «Сыркон ЛЕТО», который перейдет в формат опен-эйра. В рамках встретятся не только любители комиксов, но и игроки в настольные игры, косплееры и поклонники гик-культуры.

Тем, кто хочет принять участие в комикс-марафоне в качестве художника, необходимо зарегистрироваться через сообщения в группе «ВКонтакте» «Комикс-лига». На все лекции и другие мероприятия проекта вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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