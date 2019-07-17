В усинском Дворце культуры ведется ремонт на средства ЛУКОЙЛ-Коми

При поддержке давнего партнера преображается как внутренний, так и внешний облик здания главного учреждения культуры в муниципалитете.

О ходе ремонтных работ усинским журналистам рассказал начальник управления социальных программ ЛУКОЙЛ-Коми, первый заместитель председателя Совета городского округа «Усинск» Александр Баранов.

Уже заметно похорошел pимний сад ДК, где серый цвет стен сменили более жизнерадостные бежевые и персиковые тона. Малярно-штукатурные работы провели и в помещении Центра национальных культур на втором этаже здания дворца. В вестибюле обновили стеновые панели и покрасили потолок. В фойе также провели малярно-штукатурные работы, освежив все стены, на очереди – паркет. На территории возле ДК облагородили клумбы, вскоре начнут приводить в порядок стилобат. Все работы планируется завершить до конца июля.

Все работы планируется завершить до конца июля.

Как рассказал Александр Баранов, дворец ввели в эксплуатацию в 1985 году, здание строилось на его глазах. Тогда Дворец культуры и техники входил в состав нефтегазодобывающего управления, в котором он работал. Дружба нефтяников и коллектива ДК продолжается многие годы, ЛУКОЙЛ-Коми неоднократно помогал с ремонтом здания и оснащением современным оборудованием. На сей раз подарок сделан в честь 35-летия города Усинска и 90-летия нефтяной промышленности Республики Коми, которые отмечаются в этом году. Работы профинансированы в рамках партнерских отношений между ЛУКОЙЛ-Коми и администрацией городского округа.

Первый заместитель председателя Совета городского округа «Усинск» Александр Баранов показал, как идет ремонт в здании Дома культуры.

Ремонт здания ДК – далеко не единственный подарок Усинску по случаю двух юбилеев. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ», например, строятся второй корпус спортивного комплекса «Югдöм» в городе и врачебные амбулатории в селах Мутный Материк и Щельябож.