2019-07-17T17:52:01+03:00
Происшествия

Глава Коми взял под личный контроль ситуацию, вызванную проливными дождями в Усть-Куломском районе

На сегодня восстановлено автобусное сообщение между райцентом и Сыктывкаром
Алиса КОЗЛОВА
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Дорога на Керчомъя. Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Дорога на Керчомъя. Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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Руководитель республики Сергей Гапликов получил подробный доклад о последствиях сильнейших ливней и их ликвидации в ряде населенных пунктов Усть-Куломского района. Глава Коми поручил вице-премьеру регионального правительства Константину Лазареву контролировать ход восстановительных мероприятий, а министру строительства и дорожного хозяйства Андрею Крикуненко принять необходимые меры для скорейшего восстановления транспортного сообщения с населёнными пунктами.

15-q километр дороги на Керчомъя. Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте" Фото: vk.com

15-q километр дороги на Керчомъя. Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

По состоянию на 17 июля в местах размывов дороги в Усть-Куломском районе уровень воды начал спадать. На территориях сельских поселений Керчомъя, Зимстан и Нижний Воч работает комиссия с участием представителей "УправтодорКоми" и «Коми дорожной компании». Пока специалисты учреждений оценивают объемы ремонтных работ, после чего планируется перейти к восстановлению размытого дорожного покрытия. В приоритете направление «Усть-Кулом – Керчомъя».

На отрезанных территориях ведётся постоянный мониторинг наличия необходимых продовольственных товаров в торговых точках. В связи с отсутствием хлебопекарни в Керчомъя в ближайшее время планируется организовать подвоз хлеба.

В селе Керчомъя рассматривается возможность оборудования лодочной переправы на месте расположения бывшей паромной переправы для экстренных случаев и с целью доставки продуктов питания.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте" Фото: vk.com

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Автобусное сообщение официальных перевозчиков по маршруту «Сыктывкар – Усть-Кулом» возобновлено. Сохраняются ограничения автобусных сообщений со следующими населёнными пунктами: Тимшер, Пузла, Зимстан, Нижний Воч, Диасёръя. На сегодняшний день восстановлено электроснабжение в деревне Скородум.

До сих пор отсутствует транспортное сообщение между Габово и селом Дзёль, размыто дорожное полотно на дороге республиканского значения «Усть-Кулом – Керчомъя - Гайны (на 35-36 км., 17км), также размыто дорожное полотно в направлении села Нижний Воч между деревнями Верхний Воч и селом Нижний Воч.

Закрыты понтонные переправы в сельских поселениях «Вольдино» и «Пожег» (в районе д. Кырныша). Там организуется лодочная переправа.

Об этом сообщается на официальном портале Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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