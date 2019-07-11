2019-07-11T10:25:13+03:00
Политика

Экс-мэр Усинска стал директором санатория "Колос"

В 2018 году он переехал в Сыктывкар
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Бывший мэр Усинска возглавил кировский санаторий «Колос». Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Как следует из документа, Станислав Хахалкин со 2 июля занял пост генерального директора.

Напомним, Станислав Хахалкин в 2007 – 2011 годах был заместителем председателя Госсовета Коми IV созыва. В 2014 году он был назначен на должность мэра Усинска. В августе 2018 года он покинул этот пост и переехал в Сыктывкар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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