2019-07-11T18:02:45+03:00
Общество

В Сосногорске малоимущие семьи активно заключают социальные контракты

Государство гарантирует им пособие и индивидуальный план выхода из сложной ситуации
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www. sosnogorsk.orgФото: www. sosnogorsk.org
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В Сосногосрке малоимущие граждане пытаются выйти на новый финансовый уровень с помощью социальных контрактов. По информации пресс-службы Сосногорского района, 16 контактов уже заключено, а всего заявление подали 21 семья.

Суть социального контракта проста: государство помогает малоимущим семьям активировать трудовые ресурсы, но при этом оказывает им финансовую помощь.

- Во время действия контракта семье будет выплачиваться пособие: на каждого несовершеннолетнего ребёнка – 5 тысяч рублей в месяц, на каждого родителя – 1,5 тысячи рублей в месяц. Например, семья из 4-х человек (двое родителей и двое детей) получит в месяц 13 тысяч рублей, за 6 месяцев (именно столько времени действует семейный социальный контракт) 78 тысяч рублей, - разъяснила Татьяна Овчина, начальник отдела социальных выплат Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска.

Фото: www. sosnogorsk.org

Фото: www. sosnogorsk.org

Пособие можно потратить и на обучение, и на нужды семьи. Главное — четко выполнять индивидуальную программу, которая составляется для каждого участника контракта. В ней прописаны сроки самостоятельного поиска учебного заведения, самого обучения, отчётности.

Семейный социальный контракт заключается не только с теми, кто остался без работы, но и с теми, кто хочет сменить профессию на более оплачиваемую или получить возможность подработки.

Конечно, возможности семейного социального контракта не безграничны. В то же время – это выход для многих малообеспеченных семей, возможность крепко встать на ноги и обеспечить себя и своих детей. Малоимущие семьи с детьми для заключения семейного социального контракта могут обратиться в Центр социальной защиты до 31 декабря 2019 года включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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