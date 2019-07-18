2019-07-18T17:56:55+03:00
Происшествия

После очередной психолого-психиатрической экспертизы Елена Шабаршина вновь предстанет перед судом

Экс-председатель Избиркома Коми настаивает, что призналась в получении взятки на фоне стресса
Алиса КОЗЛОВА
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Бывший руководитель Избирательной комиссии Коми уже в третий раз прошла психолого-психиатрическую экспертизу.Бывший руководитель Избирательной комиссии Коми уже в третий раз прошла психолого-психиатрическую экспертизу.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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После долгого перерыва, связанного с прохождением психолого-психиатрической экспертизы, бывший руководитель Избиркома Коми Елена Шабаршина вновь предстанет перед Сыктывкарским городским судом. Ближайшее заседание по резонансному делу состоится на следующей неделе, 23 июля. Напомним, экс-чиновница обвиняется в получении взятки на сумму свыше 6 миллионов рублей от фигуранта "дела Гайзера" Алексея Чернова.

В мае нынешнего года Елена Шабаршина была направлена в сыктывкарскую больницу на Сысольском шоссе. На психолого-психиатрической экспертизе настаивала сторона обвинения. Медики должны были выяснить, какого было душевное состояние фигурантки в момент подписания явки с повинной. Сама фигурантка настаивает, что оговорила себя, находясь в измененном психическом состоянии. После допроса у следователя Шабаршина предприняла попытку свести счеты с жизнью.

На стадии досудебного расследования Елена Шабаршина прошла две экспертизы: одну - в Сыктывкаре, а другую - в Москве в Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Результаты исследований показали, что обвиняемая является вменяемым человеком. Выводы московских врачей и сыктывкарских отличались только в одном: врачи из Первопрестольной резюмировали, что пациентка склонна к измененным психиатрическим состояниями.

Чтобы расставить все точки над "i" в сложных выводах медиков, прокуратура потребовала направить Шабаршину на новую психолого-психиатрическую экспертизу. Заключение экспертов будет рассматриваться на судебном процессе.

Напомним, Елену Шабаршину обвиняют в получении взятки в 6 миллионов 680 тысяч рублей. Следствие утверждает, что деньги ей передавал Алексей Чернов — бывший замглавы Коми и фигурант «Дела Гайзера». Взамен экс-председатель Избиркома передавала данные о ходе избирательных кампаний, предварительных итогах голосований и количестве жалоб. По версии следствия, фигурантка получала деньги ежемесячно в конверте. Обычно сумма мзды составляла 60-80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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