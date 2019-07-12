Турнир по волейболу и «Город на старых картах»: чем запомнятся выходные в Сыктывкаре

Выходные с 12 по 14 июля в Сыктывкаре предлагают горожанам занятия на выбор. Для спортивных двухдневный турнир по волейболу, для танцоров open air на Театральной площади, для любознательных экскурсия из новой серии проекта «Пешком по Усть-Сысольску». Можно также устроить семейный познавательный уик-энд и отправиться на выставку либо в «Югор», либо в Национальный музей Республики Коми. Где и когда все эти события будут происходить — в нашем дайджесте.

ЧТО: Два дня в Сыктывкаре будет идти турнир по волейболу «Syktyvkar OPEN». За приз в 60 тысяч рублей сразятся женские, мужские и смешанные команды. Всего будет четыре призовых места.

ГДЕ: Городской пляж (местечко Кируль).

КОГДА: 13-14 июля в 9 часов.

У проекта "Пешком по Усть-Сысольску" несколько экскурсоводов

ЧТО: В субботу проект «Пешком по Усть-Сысольску» открывает новую страницу — серию экскурсий «Город на старых картах». Первая прогулка получит название «От Вичкодора до Коми-грезда». Экскурсию проведет Вячеслав Слюсарев.

ГДЕ: Сбор у пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Кирова (рядом с планом Усть-Сысольска).

КОГДА: 13 июля в 12 часов.

Танец поможет влюбленным побыть друг с другом

ЧТО: Хорошая погода, свежий воздух, свобода движения «Танцы на Театральной» предлагают сразу три повода для того, чтобы выйти на улицу в летнее воскресенье. Присоединяйтесь к танцорам на Театральной площади: там вы не только сбросите будничное напряжение, но и накопите запас бодрости на следующую неделю. Вход свободный и музыку можно заказывать, какую хотите.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 14 июля с 18 до 20 часов.

Источник фото: https://vk.com/ugor_komi

ЧТО: На этой неделе в «Югоре» открылась персональная выставка художника-любителя Владимира Зарудного. Созерцание его пейзажей успокаивает и наталкивает на правильные мысли работы очень душевные и мягко-поэтичные. Не можете найти ответ на трудный вопрос? Сходите на выставку.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (улица Горького, 2).

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

ЧТО: Другая выставка «Полотно мира» покажет сыктывкарцам не картины, а прялки, сундуки и замки. Экспозицию собрали по итогам этнографической экспедиции в село Керчомья Усть-Куломского района. Экспедиция превзошла ожидания своих участников и им удалось найти особенные находки. В числе долгожданных исторических трофеев расписное звучное трепало (до этого в коллекции были только беззвучные трепала) и потайной замок со старого амбара.

ГДЕ: Национальный музей Республики Коми (Коммунистическая, 6).

КОГДА: 13 июля с 10 до 17 часов.

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