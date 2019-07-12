2019-07-12T12:56:06+03:00
Туризм

Жители Коми смогут на поезде съездить на юг со скидкой

Предложение действует на билеты с 7 октября
Евгений Никитин
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Сезон отпусков в самом разгареСезон отпусков в самом разгареФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Билеты на поезда, отправляющиеся с 7 октября из Архангельска, Череповца, Воркуты на южные курорты и обратно, можно купить со скидками, сообщает пресс-служба РЖД.

Приобрести билеты в плацкартные вагоны можно со скидкой 40%, а в купейные вагоны – стоимостью из расчета 1 рубль за 1 километр пути. Скидки действуют в поездах отправлением 7 октября-19 декабря:

№ 79/80 Архангельск – Адлер - Архангельск,

№ 282/282 Череповец – Адлер - Череповец,

№ 310/309 Воркута – Адлер – Воркута,

№ 310/309 Адлер – Новороссийск – Воркута – Новороссийск – Адлер,

№ 312/309 Воркута – Новороссийск – Воркута,

№ 312/309 Новороссийск – Воркута – Новороссийск.

Скидки в плацкартные вагоны на любые места, кроме нижних не боковых, действуют, если билеты приобретаются за 90-32 суток до даты отправления указанных поездов. Если билеты приобретаются за 31 сутки до даты отправления и позже, скидка распространяется на верхние боковые места.

Стоимость проезда в купе рассчитывается по тарифу 1 рубль за 1 километр пути, если пассажир собирается ехать от начальной до конечной станции маршрута поезда и оформляет проездные документы за 90-32 суток до даты его отправления. Плата за пользование комплектом постельного белья и стоимость комплекса сервисных услуг взимается в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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