Жители Коми смогут на поезде съездить на юг со скидкой
Билеты на поезда, отправляющиеся с 7 октября из Архангельска, Череповца, Воркуты на южные курорты и обратно, можно купить со скидками, сообщает пресс-служба РЖД.
Приобрести билеты в плацкартные вагоны можно со скидкой 40%, а в купейные вагоны – стоимостью из расчета 1 рубль за 1 километр пути. Скидки действуют в поездах отправлением 7 октября-19 декабря:
№ 79/80 Архангельск – Адлер - Архангельск,
№ 282/282 Череповец – Адлер - Череповец,
№ 310/309 Воркута – Адлер – Воркута,
№ 310/309 Адлер – Новороссийск – Воркута – Новороссийск – Адлер,
№ 312/309 Воркута – Новороссийск – Воркута,
№ 312/309 Новороссийск – Воркута – Новороссийск.
Скидки в плацкартные вагоны на любые места, кроме нижних не боковых, действуют, если билеты приобретаются за 90-32 суток до даты отправления указанных поездов. Если билеты приобретаются за 31 сутки до даты отправления и позже, скидка распространяется на верхние боковые места.
Стоимость проезда в купе рассчитывается по тарифу 1 рубль за 1 километр пути, если пассажир собирается ехать от начальной до конечной станции маршрута поезда и оформляет проездные документы за 90-32 суток до даты его отправления. Плата за пользование комплектом постельного белья и стоимость комплекса сервисных услуг взимается в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU